"Тут більше не чути життя": в мережі показали моторошне відео з Херсона

Місто щодня перебуває під ударами російських дронів

В мережі показали, як зараз виглядає одна з вулиць прифронтового Херсона, раніше жвава, а тепер — привид. В ній упізнали вулицю Перекопську. Херсон щоденно потерпає від ударів росіян — обласний центр входить до так званої "кіллзони", коли російські FPV-дрони полюють на людей просто на вулицях. Та людей там дедалі менше.

Відео розмістила користувачка Олена Ігнатова. "Тут більше не чути життя, тільки дрони та вибухи", — підписала відео вона та зазначила, що воно було зняте 9 травня 2026 року. На відео — вулиця, де немає цілих вікон, частина будівель серйозно зруйнована, на землі — уламки. Про те, що там хоч іноді бувають люди, свідчить тільки встановлене бетонне укриття.

Користувачі мережі упізнали вулицю. Кажуть — жили поблизу або ж бували там. Так впізнати ледь змогли. "Боляче бачити наше місто в такому стані", — пишуть в коментарях.

Коментарі до відео/ Скриншот

Вулиця з відео розташована ближче до Дніпра/ Скриншот

Зауважимо, попри небезпеку, в Херсоні лишається чимало людей, працюють ринки та деякі бізнеси, щоправда — з безпековими обмеженнями. Був час коли через погіршення атак зупиняли рух тролейбусів, на початку травня росіяни атакували у Херсоні маршрутки. Під час однієї з атак постраждав водій.

Також росіяни мінують територію міста дистанційно. Окрім мін-лєпєстков почали скидати міни-"пряники". Вони мають діаметр всього 5-6 см і активуються від легкого натискання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кількість населення Херсону, у порівнянні з початком 2022 року, скоротилось вчетверо. В усій громаді не набереться й 100 тисяч людей.