Його чекала жорстока доля: зооволонтери врятували з рук мисливців рідкісного вовка (фото)

Унікальний білий хижак тепер живе серед собак у притулку

У Дніпрі волонтери з притулку "Пегас" зробили неможливе — врятували рідкісного білого вовка. Його збиралися продати для жорстокої розваги, аби натравлювати на собак.

Волонтер Таня Овсейко написала відповідну публікацію у себе на Facebook. Ім'я цього білого вовка — Балто. Нині він знаходиться у дніпропетровському притулку "Пегас".

Для довідки

Білий вовк (Canis lupus albus) — велика підвидова форма сірого вовка, характерна світлим, майже білим забарвленням хутра. Його хутро густе та зимою особливо пухнасте, що допомагає виживати в суворих умовах. Дорослий вовк може важити від 35 до 60 кг, а довжина тіла сягає 1,2–1,6 метра.

Природне середовище білого вовка — північні та арктичні райони Євразії, особливо тундра і тайга. Він пристосований до життя в холодному кліматі, легко долає великі відстані в пошуках здобичі.

Білий вовк є хижаком і живиться переважно великими ссавцями, такими як олені, лосі, а також дрібнішими тваринами й птахами, якщо немає великої здобичі. Полювання часто відбувається зграєю, що підвищує ефективність.

Особливість білого вовка — рідкісне забарвлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні побачили рідкісну комаху з яскравими крильцями.