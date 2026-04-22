Номер Ірини Фаріон "ожив" у Telegram та опублікував фото з Таїланду: як це можливо

Комбінацію цифр, що колись належала загиблій, отримав новий абонент

Телефонний номер відомої мовознавиці Ірини Фаріон, яку було вбито 19 липня 2024 року, раптово став активним у Telegram. З нього опублікували історію з міста Паттая у Таїланді.

Про те, що номер телефону Фаріон знову в обігу у соцмережі Threads розповів журналіст-розслідувач і політичний блогер Данило Мокрик. Він опублікував скрін повідомлення про це, яке йому прийшло.

Номер телефону Фаріон знову активний — чому це сталося

Мобільні оператори в Україні зазвичай випускають номери у вільний продаж через 1–2 роки після останнього поповнення рахунку або активності абонента. Вочевидь, саме так сталося з телефонним номером, який раніше належав Ірині Фаріон. З моменту її загибелі пройшло вже понад рік та 9 місяців.

Це досить поширене явище, але в реаліях війни воно нерідко завдає українцям болю. У мережі раптово може з'явитися номер телефони близької людини, що загинула на війні, або була вбита російськими ударами в тилу.

"Насправді це кріпово. Кілька разів так вже з'явились в мережі контакти побратимів, які безвісти зниклі/в полоні і на іншому кінці були невинні діти. На якусь мить це дарувало краплю надії", — написав військовий у коментарях.

Як запобігти перепродажу номера близької людини, яка померла

Одна з коментаторів розповіла, як уникнути подібної ситуації. Щоб номер того, хто більше ним не користується, знову не потрапив у продаж, його просто необхідно регулярно поповнювати на мінімальну суму.

"Якщо Вам небайдужий який із подібних номерів — Ви можете просто щомісяця закидувати по 5-10 грн або оплачувати пакет і таких сповіщень буде менше", — пишуть у коментарях

Вбивство Фаріон — що відомо

Ввечері 19 липня 2024 року невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її будинку у Львові. Мовознавицю госпіталізували з важкими травмами, але в лікарні вона померла. 25 липня, правоохоронці у Дніпрі затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка за підозрою у вбивстві Фаріон.

Наступного дня суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Зінченку інкримінували умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння зброєю. У рамках досудового розслідування було проведено понад 60 експертиз та допитано понад 1500 свідків. Обвинувальний акт із 30 томами матеріалів передали до суду 26 грудня 2024 року. Тривають судові засідання.

Раніше "Телеграф" розповідав про прохання обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка під час судового засідання 5 березня. Він просив пом'якшити запобіжний захід до домашнього арешту, вдавшись до маніпуляцій зі згадкою свого батька-військовослужбовця.