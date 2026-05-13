Кіпрська схема проти санкцій: хто допоміг олігарху Новинському врятувати його бізнес

Іде суперечка за право власності на активи

Після введення санкцій проти колишнього народного депутата та найбагатшого шанувальника УПЦ МП Вадима Новинського наприкінці 2022 року пов’язані з ним компанії спробували переписати на громадян Кіпру через трасти. Заходи були вжиті з тією метою, щоб держава не мала можливості накласти арешт, а потім передати активи в управління або навіть націоналізувати.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Коли траст на Кіпрі не допоміг: як "православний олігарх" Новінський сховав бізнес за спиною Ахметова".

Таким чином компанії Новинського переоформили на кіпріотів Іону Елену, Алківіадуса Константіна, Лукаїду Афродіте, Софоклеуса Андреаса, Софоклеуса Харула.

Наказ Мін’юсту

Фактично всі активи олігарха, зокрема, ТОВ "Смарт Енерджі", ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп", ТОВ "Наваль Парк", ТОВ "Наваль Логістик", ТОВ "Смарт Видобуток", ТОВ "Аркона Газ-Енергія", ТОВ "Пром-Енерго Продукт" і ще кілька десятків компаній, а також кілька десятків компаній.

Для розуміння: трасти — це схема, коли він майно формально передають управляючим, щоб юридично не вважатися його власником. Проте контроль за ним нерідко може залишатися за колишнім господарем.

Водночас у Службі безпеки України вважають, що переоформлення було зроблено незаконно та всупереч накладеним санкціям. У зв’язку з цим СБУ звернулася зі скаргою до Мін’юсту. Тодішній міністр Денис Малюська переоформлення компаній скасував, а в Єдиному державному реєстрі повернули згадку про те, що бенефіціарний власник компаній Вадим Новинський.

Наразі наказ Мін’юсту від 02.05.2023 №1562/5 намагаються скасувати в суді, в Єдиному державному реєстрі Новинського знову відзначено як власника.

ЄДР — скріншот

Як повідомляється в документі Мін’юсту, змінювати право власності в компаніях Новинського у зв’язку із накладеними санкціями було заборонено. Однак деякі нотаріуси та приватні виконавці здійснили такі реєстраційні дії. Йдеться про:

приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Олександру Черник;

приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Аллу Смірнову;

державного реєстратора Лохвицької міської ради Анну Попадинець;

реєстратора Канівської міської ради Раїсу Хижку ;

; реєстратора Кам’янець-Подільської міської ради Аллу Шевчук.

"Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорюваний наказ безпосередньо порушує права та охоронювані законом інтереси позивача, в структурі власності якого відбулася зміна кінцевих бенефіціарних власників. Крім того, наказ прийнято відповідачем з істотним порушенням процедури його прийняття, він суперечить нормам матеріального та процесуального права", – йдеться в позові однієї з компаній проти Мін'юсту.

Ще у 2023 році кіпріоти заявили, що нібито Вадим Новинський не впливає на свої компанії, оскільки про власність перейшло у трасти.

"Після переходу прав власності до Smart Trust і Step Trust, Вадим Новинський не здійснює ніякого контролю та не має права власності над активами Смарт-Холдингу, оскільки він більше не є бенефіціарним власником компаній, а також не контролює ухвалення будь-яких рішень щодо Трастів або їхніх активів", – стверджують власники трастів.

Вадим Новинський — що про нього відомо

Одіозний український політик Вадим Новинський, якого підозрюють у держзраді, народився 3 червня 1963 року у Новгородській області Росії. У 2012 році за правління Януковича Новинський отримав українське громадянство.

Відомо, що на початку 90-х років він почав будувати бізнес в Україні, зосередившись на гірничо-металургійній галузі. Новинський є засновником та основним акціонером "Смарт-Холдингу", який володіє часткою у металургійному холдингу "Метінвест".

Вадим Новинський. Фото: Facebook

З квітня 2020 року екс-надер став дияконом Української православної церкви Московського патріархату. Він часто публічно висловлювався на підтримку російської православної церкви, пропагандистських наративів та сіяв релігійну ворожнечу між українцями.

Вадим Новинський був народним депутатом трьох скликань Верховної Ради від "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку". У липні 2022 року нардеп склав свій мандат та повноваження народного обранця.

Після початку повномасштабної війни він зібрав у себе керівництво московської церкви на чолі із предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрієм.

Вадим Новинський – на рівних з ієрархами

У квітні 2023 року СБУ заарештувала майно підсанкційного олігарха Новинського, причетного до сприяння країні-агресору, більш ніж на 3,5 млрд. грн. Загальна сума заарештованого майна становить понад 3,5 млрд. грн. Встановлено, що, щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на кілька афілійованих комерційних структур. У ході обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

Майно Новинського заарештовано. Фото: СБУ

Майно Новинського заарештовано. Фото: СБУ

Зазначимо, що в січні 2025 року Служба безпеки України повідомила Вадима Новінського про підозру в держзраді та розпалювання релігійної ворожнечі. Екс-нардеп також підозрюється у координації діяльності підлеглих РПЦ окремих релігійних структур в Україні з метою підтримки та виправдання агресії РФ.

13 червня 2025 року Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань викрили Новинського в ухилення від сплати податків.

"За матеріалами справи, після набуття громадянства України у 2012 році він продовжив свою підприємницьку діяльність на території України, ставши податковим резидентом. Однак, всупереч вимогам податкового законодавства, він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд гривень. Підозрюваний отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд грн, що на момент продажу становило декілька мільярдів доларів, від продажу інвестиційних активів – акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Республіки Кіпр", — йдеться у матеріалі.

Йому було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у особливо великих розмірах).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Новінський скаржився Карлсону на "диктатуру" в Україні. Однак його швидко поставили на місце у мережі.