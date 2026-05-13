Рівненська АЕС завершує новий етап модернізації систем безпеки

На Рівненській АЕС завершили будівництво однієї з ключових захисних споруд, яка стане частиною оновленої системи безпеки атомної генерації в умовах війни. Проєкт реалізували в межах комплексної модернізації інфраструктури українських АЕС, що передбачає впровадження нових інженерних та технологічних рішень для захисту критичних об’єктів енергосистеми.

Як повідомив генеральний директор РАЕС Тарас Ткач, на об’єкті вже завершені всі будівельні роботи, а також проведено повний цикл технічних інспекцій – за експлуатаційним напрямом, системами пожежної безпеки та фізичного захисту. Наразі споруда проходить процедуру паспортизації перед введенням в експлуатацію.

У НАЕК "Енергоатом" зазначають, що йдеться не лише про окремий будівельний проєкт, а про системне оновлення підходів до безпеки атомної генерації в умовах нових воєнних ризиків. Серед пріоритетів – посилення стійкості критичної інфраструктури, модернізація інженерних систем та створення додаткових рівнів захисту для енергоблоків.

Хід реалізації проєкту під час робочого візиту на станцію перевірив т.в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк. За його словами, модернізація захисної інфраструктури українських АЕС стала одним із ключових напрямів технологічного оновлення галузі після початку повномасштабної війни.

Паралельно на РАЕС триває реалізація інших технічних проєктів. Зокрема, Рівненська АЕС першою у світі адаптувала реактори типу ВВЕР-440 до роботи на паливі американської Westinghouse Electric Company. Наступним етапом модернізації має стати перехід енергоблоків на 18-місячний паливний цикл, що дозволить підвищити ефективність та гнучкість роботи станції.