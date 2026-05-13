Ровенская АЭС завершает новый этап модернизации систем безопасности

На Ровенской АЭС завершили строительство одного из ключевых защитных сооружений, которое станет частью обновленной системы безопасности атомной генерации в условиях войны. Проект реализовали в рамках комплексной модернизации инфраструктуры украинских АЭС, что предполагает внедрение новых инженерных и технологических решений для защиты критических объектов энергосистемы.

Как сообщил генеральный директор РАЭС Тарас Ткач, на объекте уже завершены все строительные работы, а также проведен полный цикл технических инспекций – по эксплуатационному направлению, системам пожарной безопасности и физической защиты. В настоящее время сооружение проходит процедуру паспортизации перед вводом в эксплуатацию.

В НАЭК "Энергоатом" отмечают, что речь идет не только об отдельном строительном проекте, но и о системном обновлении подходов к безопасности атомной генерации в условиях новых военных рисков. Среди приоритетов – усиление устойчивости критической инфраструктуры, модернизация инженерных систем и создание дополнительных уровней защиты энергоблоков.

Ход реализации проекта во время рабочего визита на станцию проверил врио главы правления НАЭК "Энергоатом" Павел Ковтонюк. По его словам, модернизация защитной инфраструктуры украинских АЭС стала одним из ключевых направлений технологического обновления отрасли после начала полномасштабной войны.

Параллельно с РАЭС продолжается реализация других технических проектов. В частности, Ровенская АЭС первой в мире адаптировала реакторы типа ВВЭР-440 для работы на топливе американской Westinghouse Electric Company. Следующим этапом модернизации должен стать переход энергоблоков на 18-месячный топливный цикл, что позволит повысить эффективность и гибкость работы станции.