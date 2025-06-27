"Цирк-шапіто": рішення суду по віцепрем’єру Чернишову розбурхало українців
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У соціальних мережах ця новина спричинила потужний резонанс
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для віцепрем'єра з питань національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем і корупції в особливо великому розмірі. За рішенням судді Віталія Крикливого, йому призначено заставу в розмірі понад 120 мільйонів гривень.
Про це пише "Українська правда".
"Застава має бути внесена протягом п'яти днів із моменту обрання запобіжного заходу", — зачитав суддя. Окрім цього, Чернишова зобов'язали не виїжджати з країни, не спілкуватися зі свідками та підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця перебування чи роботи.
Прокурор САП Сергій Буйленко зазначив, що питання про усунення посадовця з посади розглядатиметься на окремому засіданні. За його словами, наразі невідомо, коли воно відбудеться.
У соціальних мережах ця новина спричинила потужний резонанс. Люди обурені як розміром застави, так і самим фактом того, що за серйозні підозри посадовці можуть уникнути реального покарання, просто сплативши кошти.
Один із користувачів коментує ситуацію як "цирк-шапіто", де "беруть заставу з уже вкраденого".
Окремі коментатори звертають увагу на масштаби статків, необхідних для сплати такої застави. Один користувач пише, що якщо рахунки не були арештовані, то міністр і його адвокати легко могли б внести понад 2,5 мільйони доларів. "Мародер під час війни — за це пожиттєво давати потрібно", — додає інший.
Є й радикальніші думки: "Вкрав, напевно, більше?".
Коментатори також обурюються зовнішнім виглядом підозрюваного та його ставленням: "Подивіться, який він "засмучений"", — іронізує один. Інший додає: "Та йому по***гу".
Не менш емоційно звучить і така реакція: "І щуку кинули в річку", — маючи на увазі, що віцепрем'єра фактично відпустили на волю без жорсткого контролю.
Один із коментаторів ділиться своєю "схемою": "Серед чиновників працює приблизно така система — чиновник краде 500 мільйонів, на заставу дає 100, повертає ще 100, разом 200, а 300 залишає собі". Іншого українця непокоїть, чому посадовець не перебуває під домашнім арештом із електронним браслетом: "Завтра буде за бугром. Ганьба такій владі і правосуддю!".
Інший користувач підсумовує: "Садити мерзотника, а не придумувати йому міністерське крісло. З конфіскацією всього, що має!".
Так, суспільство вимагає не лише гучних справ, а реального покарання.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністру національної єдності Олексію Чернишову повідомили про підозру в корупційних правопорушеннях 23 червня. За день до цього він повернувся до України після тривалого відрядження.