"Цирк-шапіто": рішення суду по віцепрем’єру Чернишову розбурхало українців

У соціальних мережах ця новина спричинила потужний резонанс

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для віцепрем'єра з питань національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем і корупції в особливо великому розмірі. За рішенням судді Віталія Крикливого, йому призначено заставу в розмірі понад 120 мільйонів гривень.

Про це пише "Українська правда".

"Застава має бути внесена протягом п'яти днів із моменту обрання запобіжного заходу", — зачитав суддя. Окрім цього, Чернишова зобов'язали не виїжджати з країни, не спілкуватися зі свідками та підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця перебування чи роботи.

Прокурор САП Сергій Буйленко зазначив, що питання про усунення посадовця з посади розглядатиметься на окремому засіданні. За його словами, наразі невідомо, коли воно відбудеться.

У соціальних мережах ця новина спричинила потужний резонанс. Люди обурені як розміром застави, так і самим фактом того, що за серйозні підозри посадовці можуть уникнути реального покарання, просто сплативши кошти.

Один із користувачів коментує ситуацію як "цирк-шапіто", де "беруть заставу з уже вкраденого".

Як реагує суспільство на заставу Чернишова

Окремі коментатори звертають увагу на масштаби статків, необхідних для сплати такої застави. Один користувач пише, що якщо рахунки не були арештовані, то міністр і його адвокати легко могли б внести понад 2,5 мільйони доларів. "Мародер під час війни — за це пожиттєво давати потрібно", — додає інший.

Як реагує суспільство на заставу Чернишова

Є й радикальніші думки: "Вкрав, напевно, більше?".

Коментатори також обурюються зовнішнім виглядом підозрюваного та його ставленням: "Подивіться, який він "засмучений"", — іронізує один. Інший додає: "Та йому по***гу".

Не менш емоційно звучить і така реакція: "І щуку кинули в річку", — маючи на увазі, що віцепрем'єра фактично відпустили на волю без жорсткого контролю.

Як реагує суспільство на заставу Чернишова

Один із коментаторів ділиться своєю "схемою": "Серед чиновників працює приблизно така система — чиновник краде 500 мільйонів, на заставу дає 100, повертає ще 100, разом 200, а 300 залишає собі". Іншого українця непокоїть, чому посадовець не перебуває під домашнім арештом із електронним браслетом: "Завтра буде за бугром. Ганьба такій владі і правосуддю!".

Як реагує суспільство на заставу Чернишова

Як реагує суспільство на заставу Чернишова

Інший користувач підсумовує: "Садити мерзотника, а не придумувати йому міністерське крісло. З конфіскацією всього, що має!".

Так, суспільство вимагає не лише гучних справ, а реального покарання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністру національної єдності Олексію Чернишову повідомили про підозру в корупційних правопорушеннях 23 червня. За день до цього він повернувся до України після тривалого відрядження.