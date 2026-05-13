Єрмак ледве стримував емоції у суді: п’ять найяскравіших фото від Яна Доброносова

Настрій помітно змінювався кілька разів за весь процес

Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак продемонстрував широкий спектр емоцій під час засідання Вищого антикорупційного суду 13 травня, де йому мали обрати запобіжний захід. Процедуру, до речі, перенесли на наступний день.

На місці подій побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов і показав фотографії, на яких фіксує перехід Єрмака від закритого і навіть напруженого стану до спокійнішого, зібраного і навіть з посмішкою.

У цьому матеріалі пропонуємо читачам добірку фотографій різних моментів засідання, які передають атмосферу того, що відбувається.

На одному зі знімків Єрмак виглядає досить напруженим — голова опущена, обличчя частково закрите рукою, брови зведені, спрямований вниз. Пальці він притиснув до обличчя, ніби в нього раптом засвербів ніс.

Андрій Єрмак на суді. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

На другому фото міміка Єрмака ніби передає пік емоційного переживання. Цю позу можна інтерпретувати по-різному: як момент сильного стресу і спробу зібратися з думками або вдумливість і уважність до процесу.

Андрій Єрмак на суді. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Третє фото виявилося стриманим, також без посмішки. На ньому можна розглянути нетерпіння чи глибоку задумливість.

Андрій Єрмак на суді. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наступна фотографія позитивніша — настрій на ній кардинально змінюється. Легка усмішка говорить про внутрішній спокій. Тут Єрмак ніби демонструє розслабленість та оптимізм.

Андрій Єрмак на суді. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

На п’ятому фото Єрмак посміхається. До речі, це відбувається в той момент, коли він отримує несподіваний подарунок.

"На засіданні суду журналістка Ірма Крат просить суд передати ікону Єрмаку, щоб вона його захищала, тому що він зробив багато хорошого для України", — розповів Ян Доброносов.

Андрій Єрмак на суді. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Справа Єрмака

Увечері 11 травня колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку оголосили підозру через розкрадання коштів на елітному будівництві на Київщині. Ексчиновника може чекати кримінальна відповідальність.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Вказано, що колишньому голові ОП повідомили про підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі. Це тяжкий злочин, який карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

"НАБУ та САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одного з її учасників — колишньому керівнику Офісу Президента України. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України. Продовжуються невідкладні слідчі дії", — йдеться у повідомлені.

Справа Андрія Єрмака. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чи зміниться щось для України на міжнародній арені через справу Єрмака.