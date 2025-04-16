Голий чоловік закидав фекаліями поліцейських у Коломиї: пригода потрапила на відео

Справа с самого початку погано пахла

У Коломиї, що на Івано-Франківщині, чоловік ходив вулицею з відром фекалій і навіть закидав ними поліцейську машину. Його вже затримали.

Сам момент події потрапив на відео. Першим його оприлюднив місцевий telegram-канал "Чесний з Івано-Франківська".

Як видно на кадрах, чоловік прогулювався без верхнього одягу проїжджою частиною з відром у руках. Незрозуміло, чому його так зацікавила поліцейська машина, але, вочевидь, у нього явно була до неї якась особиста ворожість.

Очевидно, поліцейські попередньо відчули, що справа погано пахне, оскільки намагалися ухилитися від "снаряда". Однак це їм не вдалося і вийти з протистояння із чистою репутацією не вийшло.

Інші деталі інциденту не розкривалися, проте у мережі з’явилися повідомлення, що чоловіка затримали.

Як повідомлялося раніше, на вулицях Тернополя нещодавно помітили куди милішу картину. Там пара качечок прогулювалася вулицями, майже в центрі міста.