Жбурнув в Януковича яйцем і хотів стати депутатом: як склалася доля студента, який атакував експрезидента (відео)

Після інциденту проти Дмитра Романюка порушили кримінальну справу

Рівно 21 рік тому вся країна обговорювала інцидент в Івано-Франківську, коли у тодішнього прем’єр-міністра і кандидата у президента Віктора Януковича поцілили яйцем. Політик демонстративно впав перед камерами, це випадок став мемом, а студент, який власне й вчинив "атаку яйцем", став відомим на всю країну. До слова, нещодавня поява Януковича у медіапросторі також породила багато мемів.

Його звати Дмитро Романюк і тоді він навчався на першому курсі одного з київських вишів. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як склалася доля того, хто "атакував" Януковича яйцем.

"Яєчний теракт" — як це сталося

24 вересня 2004 року, Віктор Янукович у рамках своєї передвиборчої кампанії приїхав до Івано-Франківська. Інцидент стався, коли кандидат у президенти виходив із автобуса під скандування натовпу "Ющенко! Ющенко". Янукович щойно ступив на землю, як у нього прилетіло яйце. Тодішній прем’єр не вигадав нічого кращого, ніж впасти на землю, схопившись за серце. Його "зловили" охоронці і швидко занесли до чорного буса.

Пресслужба Януковича потім повідомляла, що у нього кинули важким тупим предметом, а сам Віктор Федорович перебуває у лікарні під крапельницями. Хоча на відео чітко видно, що у політика поцілили яйцем.

Чи не головним героєм майбутнього мему став студент, який поцілив яйцем у Януковича. Після інциденту на нього відкрили справу — інкримінували адміністративне порушення. Порушували також кримінальну справу, але її було закрито через відсутність складу злочину. Тому відповідальності за "атаку" яйцем Дмитро Романюк не поніс.

Що відомо зараз про Дмитра Романюка

У 2014 році Дмитро балотувався у народні депутати України як самовисуванець, але напередодні дня голосування зняв свою кандидатуру. У 2015-му він захистив дисертацію і став кандидатом економічних наук.

Дмитро Романюк. Фото: facebook.com/rom.dmytro

Романюк був керівником різних консалтингових компаній. У 2019-2020 роках він став заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Пізніше Дмитра призначили директором з управління взаємовідносинами з органами державної влади в "Укрзалізниці".

Дмитро Романюк. Фото: facebook.com/rom.dmytro

Зараз у соцмережах Дмитра зазначено, що він Голова наглядової ради у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Також в описі його профілю можна побачити, що він голова Бізнес Асоціації Івано-Франківська і співзасновник у ТОВ "Фабрика їжі".

Дмитро Романюк. Фото: facebook.com/rom.dmytro

Раніше "Телеграф" ділився мемами, які пов'язані з Януковичем. Ці ляпи швидко стали популярними і навіть зараз, через 11 років після втечі політика з країни, викликають сміх в українців.