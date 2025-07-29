Лисиць дедалі більше у містах. Чим можна від них заразитися та як цього уникнути, розповів експерт

До хижаків краще взагалі не наближатися

Лисиць останнім часом досить часто помічають у людних місцях. Лише за липень низку випадків зустрічей із дикими звірами зафіксовано в Україні. Це відбувалося в різних містах нашої країни. Вони обживаються у Києві, Одесі, західних регіонах – всюди.

Хижаки поступово пристосовуються до нових умов існування і це норма. Провідний науковий співробітник Інституту зоології НАНу, кандидат біологічних наук Віталій Смаголь розповів "Телеграфу", чим іще можна заразитися від лисиці, окрім сказу.

Спеціаліст пояснив, що велику роль у популяції диких тварин відіграє полювання, а з початку повномасштабного вторгнення воно заборонене в Україні. Тож кількість хижаків, зокрема лисиць стає більшою.

"Лисиця на фізіологічному рівні мало чим відрізняється від звичайнісінької собаки. Чим можна від собаки заразитися?" – сказав Смаголь.

За його словами, якщо погладити хвору собаку, можна заразитися екземою або шкіряним грибком та гельмінтами. Якщо у випадку з собаками це скоріше за все будуть аскариди, то від лисиці можна набратися ехінококозів або печіночних двовусток. Тож треба триматися від хижаків подалі.

Сказ

Але найнебезпечнішою хворобою, якою можна заразитися від лисиці все-таки залишається сказ.

"Лисиця — це хижак, теплокровна тварина, яка може хворіти на сказ. Вона заражає інших тварин, навіть не хижаків. До прикладу, торік на Чернігівщині офіційно було зафіксовано чотири випадки захворювання на сказ у лося. А це ж не хижак, виходить, його покусала хвора тварина", — сказав зоолог.

Смаголь пояснив, що лисиці — природний резервуар для сказу. До року у них захворювання протікає безсимптомно, а вже після може з'явитись слинотеча, страх світла, води тощо. Але навіть клінічна картина сказу у лисиць досить змазана, не така як у домашніх хижаків. Хвора на сказ лисиця зазвичай живе не більше 7-10 днів після появи перших симптомів.

Нагадаємо, приручене лисеня рано чи пізно повертається до дикої природи, де стикається з агресією своїх диких родичів. Укуси інших лисиць можуть спровокувати захворювання, зокрема сказ. Інфікована тварина згодом може повернутися до людського житла і напасти на тих, хто її годував.