Перестали боятися людини. Експерт розповів, чому лисиці почали з'являтися у великих містах
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Така ситуація спостерігається не лише в Україні
В Україні дедалі частіше можна побачити диких тварин у містах біля трас чи заводів. На тлі цього виникає питання: їхня нетипова поведінка наслідок хвороби чи нормальний процес.
"Телеграф" вирішив з'ясувати це і звернувся до Віталія Смаголя, провідного наукового співробітника Інституту зоології НАНу, кандидата біологічних наук. За його слова, така асиміляція диких тварин спостерігається не тільки в Україні, а й в країнах Європи.
"У великих європейських містах, в Берліні, в Лондоні та навіть у найближчих сусідів у Варшаві лисиця абсолютно комфортно себе почуває у передмісті великих міст. Про це навіть зняті науково-популярні фільми. В тому самому Берліні там на шиномонтажі живе ціла сім'я лисиць і абсолютно себе нормально почуває", — каже Смаголя.
Він додає, що велику роль у популяції диких тварин відіграє полювання, а з початку повномасштабного вторгнення воно заборонене в Україні. Навіть відкриття сезону на хижаків минулого року на один місяць не дало бажаних результатів.
"В принципі, не лише лисиці, взагалі дикі тварини абсолютно втрачають будь-який страх перед людиною. Тому і виходять до передмістя, вже не кажемо нічого за маленькі населені пункти. І це стосується на лише лисиць", — каже експерт.
За його словами, у межах Києва фіксували на Оболоні, на Голосієво лосів. Іноді з'являються навіть дикі кабани. Тобто лисиця в цьому плані навіть не показник для диких тварин. Хижаки поступово пристосовуються до нових умов існування і це норма.
Додамо, що лисиць останнім часом досить часто помічають у людних місцях. Лише за липень низку випадків зустрічей із дикими звірами зафіксовано в Україні.
- 2 липня – Одеса: Дику лисицю помітили просто на пляжі, де вона влаштувалась на лежаку.
- 3 липня – Луцьк: Лисицю зняли на відео на вулицях міста — тварина може бути переносником сказу.
- 5 липня – Львів: У центрі міста з'явилася лисиця, що викликала занепокоєння через можливу загрозу здоров’ю.
- 8 липня – Рівне: Молода лисиця розгулювала біля обласної лікарні, вільно перетинала дорогу та поводилася досить спокійно.
- 14 липня – Одеса: Лисицю помітили вдень на Трасі здоров'я, що пролягає вздовж узбережжя.
- 16 липня — Знам'янка: місцеві побачили зграю лисиць поблизу міста.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на Полтавщині помітили "гостя з джунглів". Вже відомо, що велетенський звір робив посеред вулиці.