Перестали боятися людини. Експерт розповів, чому лисиці почали з'являтися у великих містах

Така ситуація спостерігається не лише в Україні

В Україні дедалі частіше можна побачити диких тварин у містах біля трас чи заводів. На тлі цього виникає питання: їхня нетипова поведінка наслідок хвороби чи нормальний процес.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це і звернувся до Віталія Смаголя, провідного наукового співробітника Інституту зоології НАНу, кандидата біологічних наук. За його слова, така асиміляція диких тварин спостерігається не тільки в Україні, а й в країнах Європи.

"У великих європейських містах, в Берліні, в Лондоні та навіть у найближчих сусідів у Варшаві лисиця абсолютно комфортно себе почуває у передмісті великих міст. Про це навіть зняті науково-популярні фільми. В тому самому Берліні там на шиномонтажі живе ціла сім'я лисиць і абсолютно себе нормально почуває", — каже Смаголя.

Він додає, що велику роль у популяції диких тварин відіграє полювання, а з початку повномасштабного вторгнення воно заборонене в Україні. Навіть відкриття сезону на хижаків минулого року на один місяць не дало бажаних результатів.

"В принципі, не лише лисиці, взагалі дикі тварини абсолютно втрачають будь-який страх перед людиною. Тому і виходять до передмістя, вже не кажемо нічого за маленькі населені пункти. І це стосується на лише лисиць", — каже експерт.

За його словами, у межах Києва фіксували на Оболоні, на Голосієво лосів. Іноді з'являються навіть дикі кабани. Тобто лисиця в цьому плані навіть не показник для диких тварин. Хижаки поступово пристосовуються до нових умов існування і це норма.

Додамо, що лисиць останнім часом досить часто помічають у людних місцях. Лише за липень низку випадків зустрічей із дикими звірами зафіксовано в Україні.

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