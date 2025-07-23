Наймиліше створіння: в Україні зник рідкісний вид лисиць, експерт розповів про її особливості

Темні, сріблясті, сиві, майже білі — у лисиць десятки варіантів забарвлення

Лисиці все частіше починають мешкати поруч з людьми. Однак руде забарвлення, відоме із дитячих казок та мультиків — не єдина колірна гама тварини. Ближче до півдня та пустельних зон лиси стають сірувато-охристими.

Про це "Телеграфу" розповів провідний науковий співробітник Інституту зоології НАН України, кандидат біологічних наук Віталій Смаголь. Саме таке забарвлення має лисиця, яку в сучасній Україні зустріти майже неможливо — корсак.

Які лисиці живуть в Україні

В Україні лиси мають рудий колір хутра, або ж рудуватий. На Поліссі — лисички руді, південніше мають світле забарвлення. На початку 20 століття в Україні в деяких регіонах фіксували лисицю зі світлим хутром — корсака. "В південних регіонах України у ще відносно недавні часи фіксували ще один вид лисички, називався корсак. Але це різні види абсолютно", — каже зоолог. Корсака навіть внесли до Червоної книги у 2009 році. Віталій Смаголь каже, що наразі цей вид не фіксують.

Лисиця корсак раніше жила в Україні

Лисиця корсак

Проте в мережі можна знайти згадки про цей рідкісний вид тварин — у Марганецькій громаді у березні 2025 року заявляли про фіксацію лисиці такого виду. В Україні вони жили тільки в Луганській області. В Дніпропетровській фіксувались дуже давно. Зазвичай живуть в напівпустелях. Проте припускають, що це різновид звичайної лисиці білого кольору, а не корсак.

Лисиця, зафіксована на Дніпропетровщині

Якого кольору можуть бути лиси

Ареал існування у лисиць від Середньої Азії і аж до тундри. Південні лиси майже сірі, розповідає фахівець, в центральних областях лисиці частіше яскравіші, рудіші. "Далі ще на північ набувається темніших тонів на тлі рудого кольору. Вже зовсім північні регіони, там лисиці взагалі дуже темної масті", — каже зоолог.

Окрім цього, виділяють кольорові варіації — хрестовка, сиводушка, чорнобурка. Здебільшого вони живуть північніше, у Росії чи Скандинавії. "Чітко проявляється у всіх лисиць темна смуга вздовж хребта. Може бути майже не виражена. А от у північних форм вона набуває темно-коричневого кольору. У ще північніших форм, спостерігається ще поперечна смуга на лопатках", — розповідає Віталій Смаголь про хрестовку.

Лисиця-хрестовка з півночі з темними смугами

Лисиця сиводушка називається так, бо має плями на горлі та грудях світлі, з сивиною на них. Як і чорнобурка вони водіться на півночі. Чорнобурі лисиці майже чорного кольору живуть в тайзі та лісотундрі. Ще один вид — сріблясто-чорні лисиці. Їх вивели на хутрових фермах, закріплюючи ознаку чорного окрасу зі сріблом.

Лисиця сиводушка

Лисиця чорнобурка

Раніше "Телеграф" розповідав, що лисиці, як й інші дикі тварини, поступово втрачають страх перед людьми і вже оселяються в передмістях мегаполісів. Відсутність страху може бути не тільки ознакою звикання до людей, а й симптомом сказу — в цьому випадку потрібно діяти негайно.