Сонячні панелі в Україні встановлюють у незвичайному форматі: як це виглядає та чому дуже зручно
Навісні сонячні електростанції можуть перетворити площу даху на основний генератор електроенергії
Бізнес в Україні все частіше встановлює сонячні панелі нестандартним способом – у форматі навісів над паркуванням та відкритими майданчиками. Компанії все більше розглядають сонячні навіси (Solar Carports) як спосіб збільшити генерацію без додаткових земельних ділянок.
Що потрібно знати:
- Solar Carports не потребує складних дозволів на будівництво, що прискорює встановлення
- Така сонячна станція підходить для паркувань біля магазинів, офісів, складів, логістичних хабів та інших комерційних об’єктів
- Компанії розглядають такі рішення, як стратегічний крок до підвищення енергонезалежності
Про це "Телеграфу" розповіла засновниця та генеральний директор Unisolar Тетяна Однорог. Unisolar – компанія, що спеціалізується на джерелах поновлюваної енергії.
Чому навіси набувають все більшої популярності? Тому що їх встановлення не потребує дозволів на будівництво за складністю споруди, а також дають бізнесу подвійний ефект: енергія + затінення / захист автомобілів від ультрафіолету
Однорог додала, що один кіловат встановлених сонячних модулів може забезпечити 1000–1200 кВт на рік та заощадити бізнесу близько 8 тис. грн щорічно. Багато компаній розглядають встановлення СЕС (сонячні електростанції) як зміну підходу до енергоспоживання.
Довідка: Solar Carports — це сонячна станція, яка складає навіс для автомобілів, на паркувальних майданчиках або даху гаража приватного будинку під оптимальним кутом. Головне призначення – захист автомобіля від сонця та інших факторів погоди, а також отримання енергії для заряджання електрокара. Для цього необхідно встановити зарядне обладнання (е-mobility) та під'єднати його до системи сонячної станції. Станція, що працює від solar carports, допомагає підприємствам і приватним будинкам заощаджувати електроенергію та додавати енергонезалежності. Таким чином, навісні сонячні електростанції можуть не тільки живити будинок, а й перетворити площу даху на основний генератор електроенергії саме для електрокарів.
