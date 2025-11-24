Сонячні панелі в Україні встановлюють у незвичайному форматі: як це виглядає та чому дуже зручно

Навісні сонячні електростанції можуть перетворити площу даху на основний генератор електроенергії

Бізнес в Україні все частіше встановлює сонячні панелі нестандартним способом – у форматі навісів над паркуванням та відкритими майданчиками. Компанії все більше розглядають сонячні навіси (Solar Carports) як спосіб збільшити генерацію без додаткових земельних ділянок.

Що потрібно знати:

Solar Carports не потребує складних дозволів на будівництво, що прискорює встановлення

Така сонячна станція підходить для паркувань біля магазинів, офісів, складів, логістичних хабів та інших комерційних об’єктів

Компанії розглядають такі рішення, як стратегічний крок до підвищення енергонезалежності

Про це "Телеграфу" розповіла засновниця та генеральний директор Unisolar Тетяна Однорог. Unisolar – компанія, що спеціалізується на джерелах поновлюваної енергії.

Чому навіси набувають все більшої популярності? Тому що їх встановлення не потребує дозволів на будівництво за складністю споруди, а також дають бізнесу подвійний ефект: енергія + затінення / захист автомобілів від ультрафіолету пояснила фахівець.

Solar Carports

Однорог додала, що один кіловат встановлених сонячних модулів може забезпечити 1000–1200 кВт на рік та заощадити бізнесу близько 8 тис. грн щорічно. Багато компаній розглядають встановлення СЕС (сонячні електростанції) як зміну підходу до енергоспоживання.

Solar Carports Фото: ablecanopies

Довідка: Solar Carports — це сонячна станція, яка складає навіс для автомобілів, на паркувальних майданчиках або даху гаража приватного будинку під оптимальним кутом. Головне призначення – захист автомобіля від сонця та інших факторів погоди, а також отримання енергії для заряджання електрокара. Для цього необхідно встановити зарядне обладнання (е-mobility) та під'єднати його до системи сонячної станції. Станція, що працює від solar carports, допомагає підприємствам і приватним будинкам заощаджувати електроенергію та додавати енергонезалежності. Таким чином, навісні сонячні електростанції можуть не тільки живити будинок, а й перетворити площу даху на основний генератор електроенергії саме для електрокарів.

Solar Carports

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні з’явилися енергокуркулі. Об’єкти маневреного покоління могли б стати порятунком української енергосистеми, проте не так усе просто.