Усик — Верхувен: відео спірного нокауту

Рефері поєдинку міг припуститися помилки

У суботу, 23 травня, в Єгипті відбувся великий вечір профі-боксу "Слава у Гізі". У головному бою шоу український боксер Олександр Усик (25-0, 16 КО) нокаутував нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена (1-1, 0 КО).

Що потрібно знати

Усик та Верхувен провели бій за правилами боксу

На кону поєдинку стояв титул WBC

Олександр нокаутував Верхувена у 11-му раунді

Олександр переміг достроково, щоправда, зупинка поєдинку викликає великі питання. Про це повідомляє "Телеграф".

У 11-му раунді українець, програючи в бою за очками, відправив суперника у нокдаун. Ріко піднявся, проте Олександр відразу почав добивати суперника, і через кілька секунд рефері в рингу зупинив бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом. Все б нічого, але це сталося після гонгу.

Нідерландець мав шанси отримати хвилину відпочинку та вийти на 12-й раунд, проте цього не сталося. Після бою Верхувен відзначив цей момент, але не заперечував підсумки поєдинку.

Усик захистив свої основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Ранній андеркард шоу "Слава в Гізі" порадував великою кількістю нокаутів. З дострокової перемоги стартував син великого єгипетського боксера, який двічі перемагав Усика. Крім того, "Малюк" із Саудівської Аравії вже в першому раунді поклав опонента на канвас, а "Нещадний" американець виправдав своє прізвисько, брутально нокаутувавши суперника. Головним розчаруванням стала поразка українця Даніеля Лапіна, який тричі опинявся у нокдауні після ударів "Пантери".

В основному карді визначився обов’язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі. Ним став кубинський гігант Френк Санчес, якому вдалося нокаутувати непереможного американця.