Привітання зі святом Трійці українською мовою: яскраві картинки та листівки

Привітайте близьких зі святом Трійці 8 червня

У 2025 році велике релігійне свято Трійці відзначається 8 червня — на 50-й день після Великодня. Цього дня віруючі ходять до храмів на урочисті богослужіння, освячують букети квітів та зелені, а також прикрашають свої будинки рослинами та квітами.

У свято Трійці українці за традицією ходять у гості до родичів, збираються за святковими столами та вітають одне одного. Якщо немає можливості привітати близьких особисто, можна надіслати вітальну листівку та слова побажань у соцмережах.

"Телеграф" підготував теплі привітання та листівки українською мовою, щоб ви могли надіслати родичам, колегам, друзям та знайомим у соцмережах та месенджерах.

Вітання з Трійцею українською мовою

Вітаємо зі святом Трійці! Нехай Святий Дух наповнить ваші серця любов’ю та миром. Бажаємо духовної радості й оновлення в цей світлий день!

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Зі світлим святом Трійці! Нехай благодать Святого Духа зміцнить вашу віру та надихає на добрі справи. Бажаємо вам миру та злагоди!

Вітаємо зі святом Трійці! Нехай зелень цього дня символізує оновлення душі, а Святий Дух дарує мудрість і любов. Радості та благословення вам!

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З Трійцею вас, дорогі! Нехай Святий Дух осяває ваш шлях і приносить гармонію у серця. Бажаємо світлого свята та духовної сили!

У день Трійці вітаємо зі святом! Нехай Святий Дух наповнить ваші домівки миром і радістю. Бажаємо міцної віри та любові!

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Зі святом Трійці! Нехай благодать Святого Духа супроводжує вас у всіх починаннях. Бажаємо духовного оновлення та щастя!

Вітаємо зі світлим святом Трійці! Нехай Святий Дух дарує вам мудрість, любов і єдність. Бажаємо радості та Божого благословення!

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З Трійцею! Нехай Святий Дух зміцнить ваші серця та принесе мир у ваші домівки. Бажаємо світлого свята!

У день Трійці вітаємо зі святом! Нехай Святий Дух наповнить ваше життя благодаттю та радістю. Бажаємо духовної сили та гармонії!

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Зі святом Трійці! Нехай Святий Дух оновить ваші душі та принесе мир і любов. Бажаємо благословення та радості!

Раніше "Телеграф" розповідав, які квіти та зелень потрібно приносити до будинку та освячувати у храмі на Трійцю.