Ріки з фекалій та купи сміття. На що окупація перетворила промислове місто Донбасу (відео)

Російська окупація знищила чимало українських міст, серед яких й Макіївка. У мережі показали свіжі кадри з населеного пункту.

На опублікованих у Тік Ток відео видно, що місто буквально перетворилось на величезний смітник та розвалину. Куди не глянь, а зокрема парки, зупинки і навіть вулиці — усе у смітті.

Як стверджують місцеві, в деяких багатоповерхівках немає прибиральників 2-3 роки. За цей час прилегла територія перетворилась на великий смітник, і з кожним днем стає дедалі гірше. Навіть сміття з баків вивозять комунальні служби досить рідко, що сприяє занепаду житлових масивів.

Додає масла у вогонь й ситуація з каналізацією, яка постійно проривається. Чимало вулиць — це буквально болота з багнюки та фекалій. Вже зараз стоїть нестерпний сморід, а що буде у спеку влітку навіть важко уявити.

Більшість підвалів багатоповерхівок буквально тонуть у каналізації, адже старі труби не те, що не лагодять, за ними навіть не доглядають. Макіївка окупована з 2014 року і за цей час ситуація в місті перетворилась на катастрофу. При цьому місцева "влада" майже ніяк не реагує та нічого не робить, адже є не тільки дефіцит робочої сили, а й самих матеріалів.

До слова, через постійні пориви у Макіївці регулярно немає води в тих чи інших районах. Ремонти займають багато часу та здебільшого нерезультативні, адже старі труби прориває знову і знову.

Для довідки

Макіївка — місто в Донецькій області, яке було окуповано у 2014 році. Станом на 2020 рік там проживало 341 362 осіб. Площа Макіївки становить 426 км². До окупації на Макіївку припадало до 6 % промислового виробництва усієї Донецької області. Основними були вугледобувна і металургійна галузі, хоча також у Макіївці функціонували виробництва машинобудівної, харчової, легкої промисловості.

