Ріки з фекалій та купи сміття. На що окупація перетворила промислове місто Донбасу (відео)

Тетяна Крутякова
Макіївка
Макіївка. Фото Колаж "Телеграфу"

Тут проживає понад 300 тисяч людей

Російська окупація знищила чимало українських міст, серед яких й Макіївка. У мережі показали свіжі кадри з населеного пункту.

На опублікованих у Тік Ток відео видно, що місто буквально перетворилось на величезний смітник та розвалину. Куди не глянь, а зокрема парки, зупинки і навіть вулиці — усе у смітті.

Як стверджують місцеві, в деяких багатоповерхівках немає прибиральників 2-3 роки. За цей час прилегла територія перетворилась на великий смітник, і з кожним днем стає дедалі гірше. Навіть сміття з баків вивозять комунальні служби досить рідко, що сприяє занепаду житлових масивів.

Додає масла у вогонь й ситуація з каналізацією, яка постійно проривається. Чимало вулиць — це буквально болота з багнюки та фекалій. Вже зараз стоїть нестерпний сморід, а що буде у спеку влітку навіть важко уявити.

Більшість підвалів багатоповерхівок буквально тонуть у каналізації, адже старі труби не те, що не лагодять, за ними навіть не доглядають. Макіївка окупована з 2014 року і за цей час ситуація в місті перетворилась на катастрофу. При цьому місцева "влада" майже ніяк не реагує та нічого не робить, адже є не тільки дефіцит робочої сили, а й самих матеріалів.

До слова, через постійні пориви у Макіївці регулярно немає води в тих чи інших районах. Ремонти займають багато часу та здебільшого нерезультативні, адже старі труби прориває знову і знову.

Для довідки

Макіївка — місто в Донецькій області, яке було окуповано у 2014 році. Станом на 2020 рік там проживало 341 362 осіб. Площа Макіївки становить 426 км². До окупації на Макіївку припадало до 6 % промислового виробництва усієї Донецької області. Основними були вугледобувна і металургійна галузі, хоча також у Макіївці функціонували виробництва машинобудівної, харчової, легкої промисловості.

Макіївка на карті
