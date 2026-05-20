Ріки з фекалій та купи сміття. На що окупація перетворила промислове місто Донбасу (відео)
Тут проживає понад 300 тисяч людей
Російська окупація знищила чимало українських міст, серед яких й Макіївка. У мережі показали свіжі кадри з населеного пункту.
На опублікованих у Тік Ток відео видно, що місто буквально перетворилось на величезний смітник та розвалину. Куди не глянь, а зокрема парки, зупинки і навіть вулиці — усе у смітті.
Як стверджують місцеві, в деяких багатоповерхівках немає прибиральників 2-3 роки. За цей час прилегла територія перетворилась на великий смітник, і з кожним днем стає дедалі гірше. Навіть сміття з баків вивозять комунальні служби досить рідко, що сприяє занепаду житлових масивів.
Додає масла у вогонь й ситуація з каналізацією, яка постійно проривається. Чимало вулиць — це буквально болота з багнюки та фекалій. Вже зараз стоїть нестерпний сморід, а що буде у спеку влітку навіть важко уявити.
Більшість підвалів багатоповерхівок буквально тонуть у каналізації, адже старі труби не те, що не лагодять, за ними навіть не доглядають. Макіївка окупована з 2014 року і за цей час ситуація в місті перетворилась на катастрофу. При цьому місцева "влада" майже ніяк не реагує та нічого не робить, адже є не тільки дефіцит робочої сили, а й самих матеріалів.
До слова, через постійні пориви у Макіївці регулярно немає води в тих чи інших районах. Ремонти займають багато часу та здебільшого нерезультативні, адже старі труби прориває знову і знову.
Для довідки
Макіївка — місто в Донецькій області, яке було окуповано у 2014 році. Станом на 2020 рік там проживало 341 362 осіб. Площа Макіївки становить 426 км². До окупації на Макіївку припадало до 6 % промислового виробництва усієї Донецької області. Основними були вугледобувна і металургійна галузі, хоча також у Макіївці функціонували виробництва машинобудівної, харчової, легкої промисловості.
