Постійні пожежі та знищена природа. Як Росія знищує Кінбурнську косу, про яку говорив Зеленський

Вона окупована з 2022 року

Президент України Володимир Зеленський в останніх заявах згадав Кінбурнську косу, яку нібито росіяни готові обміняти. Вона вже понад три роки в окупації, хоча належить до Миколаївської області.

"Телеграф" розповість, що відбувається з косою та покаже, як вона виглядає в окупації. Зауважимо, територіально Кінбурнська коса знаходиться на березі Херсонської області.

"(Путін — ред.) Каже про Миколаївську область, що вони там готові нам віддати Кінбурнську косу… Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас", — сказав Зеленський.

Кінбурнська коса в окупації

Росія окупувала косу у 2022 році, під час збройної агресії та захоплення територій Херсонської області. З того часу це курортне місце, де проживали рідкісні та червонокнижні тварини, поступово занепадає.

Кінбурнська коса

На території коси не проходять активні бойові дії, однак вона не просто "сіра зона". Адже окупанти активно використовують косу для обстрілів Очакова, Куцурубської громади та островів Дніпровського лиману.

Які території коси під окупацією:

Василівка (Очаківська громада, Миколаївська область);

Покровка (Очаківська громада).

Кінбурнська коса до окупації

Кінбурнський півострів — ділянка суші 45 км завдовжки і максимум 10 км шириною біля самого початку. Він поділяє собою Яголицьку затоку Чорного моря та Дніпровсько-Бузький лиман. Традиційно входив до першої п’ятірки найкращих морських курортів України.

Кінбурнська коса на карті

Як Кінбурнська коса виглядає зараз

У мережі досить мало фото та відео з коси в окупації, однак деякі кадри все ж є. Відомо, що з 2022 на Кінбурнській косі фіксувались пожежі. Місцеві жителі власноруч рятували унікальну екосистему у заповіднику "Білобережжя Святослава".

Кінбурнська коса під час пожеж

Кінбурнська коса сліди техніки росіян

Через постійні російські обстріли порушився так званий Азово-Причорноморський міграційний коридор. Як зазначив Науковий співробітник Тилігульського регіонального ландшафтного парку Микола Грубий, із року в рік територія коси та Тилігульський лиман слугують тимчасовою домівкою для пеліканів. Але у 2025 це змінилось, адже нещодавно потік пеліканів був зафіксований у бік сусідньої Одещини – близько 1600 особин.

Відомо, що з 2022 року по лютий 2025 року на косі було зафіксовано 426 пожеж. Постраждали понад 9739,12 га, площа постраждалих лісових культур, природних лісів та чагарників сягає 3596,03 га.

