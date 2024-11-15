Радник мера Ірпеня потрапив у скандал через репост публікації пропагандистів РФ. Він дав коментар "Телеграфу"

Його почали звинувачувати у нібито поширенні дезінформації

У мережі стався скандал через пост радника Ірпінського міського голови Валерія Степанюка у своєму Телеграм-каналі. Він зробив репост з російського пропагандистського пабліка, який опублікував відео з засідання Ірпінської міської ради.

У ньому йшлося про те, що на сесію міськради пришли двоє людей у військовій формі. Вони закликали першого заступника мера Андрія Кравчука повернути орден "За мужність", а від депутатів – відмовитися від посвідчень УБД. Проте російські пропагандисти написали, що ці чоловіки нібито "ввірвалися" на засідання та назвали їх "нацистами".

Варто зазначити, що перед цим він опублікував пост, у якому зазначив, що "на захист Андрія Кравчука піднялися "Воєнкори руской вєсни". Він наголосив, що відео на російському каналі набрало майже пів мільйона переглядів.

"Цікаво, хто це в нас на "Опєрацію Z" працює? Хлопці з СБУ, як вичислите гниду, дайте знати", — написав Степанюк.

Скріншот з каналу Степанюка

Репост з російського каналу викликав критику на його адресу. Зокрема Степанюка звинуватили у тому, що він нібито поширює російську дезінформацію.

"Телеграф" зв'язався зі Степанюком, щоби уточнити деталі інциденту. Чиновник порекомендував журналістам уважніше читати його Телеграм-канал, аби оцінити ситуацію в цілому. На питання, чому він не обійшовся скріншотом чи просто згадкою російських пропагандистів, а зробив репост відео, Степанюк не відповів.

Водночас він додав, що наразі встановлюються особи, які почали розповсюджувати інформацію щодо ситуації з репостом. На думку радника, це може бути політичною грою.

Оригінал відео з сесії Ірпінської міськради

Раніше ми писали про те, що в Україні різко збільшилась кількість іноземних туристів, які приїжджають для відвідування міст, які постраждали від російських злочинів після початку повномасштабного вторгнення. Десятки турагентів пропонують своїм клієнтам тури в Бучу та Ірпінь та Гостомель.