Де шукати машину після евакуації: список штрафмайданчиків у Києві та загадка 10% комісії

Є лише три офіційні адреси

У Києві городяни стикаються з додатковою комісією платіжного сервісу iPay.ua при сплаті штрафу за евакуацію автомобіля на штрафмайданчик. При цьому міський департамент фактично не контролює ні умов роботи даних майданчиків, ні структури цієї комісії.

"Телеграф" звернувся з офіційним запитом до Департаменту територіального контролю Києва виконавчого органу Київської міськради, щоб дізнатися:

де у Києві розташовані штрафмайданчики для авто, кому вони належать та на яких умовах передані користувачам,

чи отримує місто гроші від здачі в оренду території цих штрафмайданчиків,

чому при сплаті штрафу через додаток "Київ цифровий" платіжний сервіс iPay.ua стягує 10% комісії.

Комісія 10% при сплаті штрафу. Скріншот: "Телеграф"

Як стало відомо з відповіді, у Києві для зберігання транспортних засобів, тимчасово затриманих інспекторами з паркування Департаменту за порушення правил зупинки, стоянки, паркування, використовуються три штрафмайданчики за такими адресами:

вул. Хоткевича, 20;

вул. Мрії, 19 (кол. Академіка Туполєва);

Залізничне шосе 9.

Адреси штрафмайданчиків у Києві. Карта: "Телеграф"

Зберігання тимчасово затриманих автомобілів відбувається або на штрафмайданчику, або на стоянках Національної поліції, її територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів, або на майданчиках підприємств, установ та організацій, з якими поліція укладає договори на зберігання таких автомобілів.

Таким чином, Департамент не володіє інформацією, кому належить територія вище зазначеного штрафмайданчика, на яких умовах вона передана користувачам, а також чи отримує місто гроші від здачі в оренду території цих майданчиків.

Також у Департаменті не знають, чому при сплаті штрафу через додаток "Київ цифровий" платіжний сервіс iPay.ua стягує 10% комісії.

Відповідь Департаменту територіального контролю Києва для "Телеграфа"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто в Києві має відповідати за автомобілі на штрафмайданчиках. Адвокат Ярослав Куц дав чітку відповідь.