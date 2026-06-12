Где искать машину после эвакуации: список штрафплощадок в Киеве и загадка 10% комиссии

Есть всего три официальных адреса

В Киеве горожане сталкиваются с дополнительной комиссией платежного сервиса iPay.ua при оплате штрафа за эвакуацию автомобиля на штрафплощадку. При этом городской департамент фактически не контролирует ни условия работы данных площадок, ни структуру этой комиссии.

"Телеграф" обратился с официальным запросом в Департамент территориального контроля Киева исполнительного органа Киевского горсовета, чтобы узнать:

где в Киеве расположены штрафплощадки для авто, кому они принадлежат и на каких условиях переданы пользователям,

получает ли город деньги от сдачи в аренду территории этих штрафплощадок,

почему при уплате штрафа через приложение "Київ цифровий" платежный сервис iPay.ua взимает 10% комиссии.

Комиссия 10% при уплате штрафа. Скриншот: "Телеграф"

Как стало известно из ответа, в Киеве для хранения транспортных средств, временно задержанных инспекторами по парковке Департамента за нарушение правил остановки, стоянки, парковки, используются три штрафплощадки по следующим адресам:

ул. Хоткевича, 20;

ул. Мрии, 19 (бывш.Академика Туполева);

Железнодорожное шоссе 9.

Адреса штрафплощадок в Киеве. Карта: "Телеграф"

Хранение временно задержанных автомобилей совершается либо на штрафплощадке, либо на стоянках Национальной полиции, ее территориальных (в том числе межрегиональных) органов, или на площадках предприятий, учреждений и организаций, с которыми у полиции заключены договоры на хранение таких автомобилей.

Таким образом, Департамент не владеет информацией, кому принадлежит территория выше указанной штрафплощадки, на каких условиях она передана пользователям, а также получает ли город деньги от сдачи в аренду территории этих площадок.

Также в Департаменте не знают, почему при уплате штрафа через приложение "Київ цифровий" платежный сервис iPay.ua взимает 10% комиссии.

Ответ Департамента территориального контроля Киева для "Телеграфа"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто в Киеве должен отвечать за автомобили на штрафплощадках. Адвокат Ярослав Куц дал четкий ответ.