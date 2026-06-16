Справа в мобілізації? Фейгін сказав Дудю, чи хоче отримати громадянство України

Блогер публічно підтримує Україну у війні проти Росії

Російський політичний блогер та опозиціонер у вигнанні Марк Фейгін зізнався, що не хоче отримувати український паспорт. За його словами, він не планує ставати "нахлібником" в іншій країні для отримання особистої вигоди.

В інтерв’ю Юрію Дудю Фейгін зазначив, що хоче продовжувати займатися російською політикою.

"Якщо я остаточно визначусь в Україні, робити це буде проблематично. Для мене це неприйнятно – отримувати будь-яке інше громадянство крім російського. У мене задачі там, на Сході, зрозуміло які.

У мене віяло можливостей отримати інше громадянство – ізраїльське, ще якесь, але ж я цього не роблю. Тому що моя задача полягає виключно у зміні Росії. В Україні без мене розберуться. Навіщо мені отримувати українське громадянство? Для того, щоб відправитись на фронт? Я це можу зробити і так", – заявив Фейгін.

При цьому блогер досить різко висловився на адресу свого колишнього співвітчизника, а нині громадянина України Іллі Новікова. Він заявив, що відомий адвокат буцімто ухиляється від мобілізації в Україні і при цьому дозволяє собі "розносити в пух і прах діючу владу, якій було надано величезну довіру з боку громадян".

"Мені відомо, що він від мобілізації ухиляється. Бронь йому роблять ті, хто може йому допомогти і на кого він працює. Це, ймовірно, корупційна історія. Я не можу стверджувати, але припускаю це", – заявив Фейгін.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", Марк Фейгін розповів, через що він посварився з Олексієм Арестовичем.