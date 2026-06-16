Дело в мобилизации? Фейгин сказал Дудю, хочет ли получить гражданство Украины

Блогер публично поддерживает Украину в войне против России

Российский политический блоггер и оппозиционер в изгнании Марк Фейгин признался, что не хочет получать паспорт Украины. По его словам, он не планирует становиться "нахлебником" в другой стране для получения личной выгоды.

В интервью Юрию Дудю Фейгин отметил, что хочет продолжать заниматься российской политикой.

"Если я окончательно определюсь в Украине, делать это будет проблематично. Для меня это неприемлемо – получать какое-либо другое гражданство кроме российского. У меня задачи там, на Востоке, понятно какие".

У меня веяло возможностей получить другое гражданство – израильское, еще какое-то, но я этого не делаю. Потому что моя задача состоит исключительно в смене России. В Украине без меня разберутся. Зачем получать украинское гражданство? Чтобы отправиться на фронт? Я это могу сделать и так", – заявил Фейгин.

При этом блогер достаточно резко высказался в адрес своего бывшего соотечественника, а ныне гражданина Украины Ильи Новикова. Он заявил, что известный адвокат якобы уклоняется от мобилизации в Украине и при этом позволяет себе "разносить в пух и прах действующую власть, которой было предоставлено огромное доверие со стороны граждан".

"Мне известно, что он от мобилизации уклоняется. Бронь ему делают те, кто может ему помочь и на кого он работает. Это, вероятно, коррупционная история. Я не могу утверждать, но предполагаю это", – заявил Фейгин.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", Марк Фейгин рассказал, из-за чего он поссорился с Алексеем Арестовичем.