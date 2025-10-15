Фейгін оцінив, за скільки Росія реально може дійти Києва — не за 3 дні і навіть не за 3 роки

Росіянам знадобляться десятиліття щоб хоча б наблизиться до реалізації своїх завдань 2022 року

Відомий російський опозиціонер Марк Фейгін, заочно засуджений на батьківщині, дав прогноз, скільки часу знадобиться російській армії, щоб дійти до Києва. На це окупантам знадобилося набагато більше часу, ніж вони розраховували на початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році — "Київ за три дні".

Що треба знати:

Успіхи російських окупантів на полі бою в Україні незначні, а втрати — величезні

Такими темпами Росії для втілення її цілей знадобляться десятиліття та мільйонні втрати в живій силі

Росіян непокоїть можливість отримання Україною ракет Tomahawk, це може докорінно змінити ситуацію

Фейгін зазначив, що щоденні великі втрати армії окупантів у живій силі зараз стали більш чутливими для росіян. І втрата 20-30 тисяч особового складу не варта успіхів Росії на полі бою — "бої в Покровську, бої під Куп’янськом, або захоплення Часового Яру".

Ось співвідношення, будь-якого військового спитай, експерта політико-військового і так далі. Ну ясна річ, так це виходить, як правильно оцінити. 100 років знадобиться до Києва йти. І народу мільйонів 5-6, Марк Фейгін

Він наголосив, що ситуація для РФ зараз більш напружена. Справа не лише в тому, що російське командування "бездарне", а й у тому, що росіяни очікують, що можливо, Україна отримає озброєння для ударів углиб Росії та дозвіл на це.

Виходить, ти зараз на вулицях Бахмута, Покровська ведеш бої, а в тебе в Москві зараз чи там у Криму мосту немає. Значить, Спаська вежа чи Ново-Огарево чи Патріарші пруди. Туди впаде Томагавк. Де сенс цього? Якщо війна в тебе там, у столиці, а ти б’єшся тут за вулицю в Куп’янську. Можна там продовжувати битися, але в тебе ракета прилетить прямо до тебе додому, Марк Фейгін

Нагадаємо, народний депутат Максим Бужанський у бліц-інтерв’ю "Телеграфу" розповів, коли можуть закінчитись бойові дії в Україні. Чекати лишилося недовго.