Как по клиентам "Сенс Банка" собрали 589 материалов на 32 млрд грн и куда их передали

В этих материалах были привлечены и другие банки

Клиенты государственного "Сенс Банка" стали фигурантами по 589 делам Госфинмониторинга. В этом банке были обнаружены фальсификации отчетности, а Нацбанк сообщил, что поставил на пересмотр репутацию главы "Сенса" Алексея Ступака

Об этом глава Госслужбы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу": "Глава Госфинмониторинга: по наличным средствам расследуем около 100 дел, а клиенты "Сенс Банка" стали фигурантами в 589 делах".

"В этом случае клиенты, — я подчеркиваю (!), именно клиенты банка, не сам банк! — были фигурантами в 589 наших обобщенных материалах, начиная с 2025 года до мая текущего года", — сказал он.

Напомним, что после обнародования так называемых "пленок Миндича" возникли подозрения в отношении теневого руководства "Сенс Банка". Не официально назначенными Радой и правлением, а напрямую лицами, близкими к председателю совета СНБО Рустемом Умеровым и Тимуром Миндичем. А еще по обслуживанию нелегального игорного бизнеса, выдаче заангажированных кредитов без соответствующей оценки рисков и других злоупотреблений из-за ненадлежащего надзора со стороны Нацбанка в том числе. Из-за чего для расследования была создана парламентская ВСК (временная следственная комиссия), однако нардепам до сих пор не удалось получить на ней показания со стороны главы НБУ Андрея Пышного.

В то же время, Национальный банк предоставил некоторые объяснения относительно нарушений этого госбанка. Но отметил, что обнаруживал в "Сенс Банке" фальсификации отчетности, а также сообщил, что поставил на пересмотр репутацию главы "Сенса" Алексея Ступака. То есть, он рискует получить статус личности с небезупречной деловой репутацией. На практике это значит увольнение из "Сенс Банка" и то, что Ступак не будет иметь права возглавлять другие банки.

Филипп Пронин

В Госфинмониторинге признали, что 589 материалов для клиентов "Сенс Банка" — это много. В то же время дали объяснение.

"С другой стороны мы понимаем, что в этих материалах были привлечены и другие банки. Для осуществления любой финансовой сделки обычно используется не одно банковское учреждение. Три-пять-семь-десять банков может быть, по-разному. В пределах этих (589) материалов мы выделили подозрительные финансовые операции на более 32 млрд грн и сообщили о них правоохранительным органам. Это мы берем период с 2025 по май 2026 года. За аналогичный период всего обобщенных материалов, связанных с легализацией и другими преступлениями, нами передано в правоохранительные органы более 2600 материалов на общую сумму более 450 млрд грн", — отметил Филипп Пронин.

Относительно нареканий на этот счет руководству "Сенс Банка", он дал общую оценку.

"Нареканий много. Но я не хочу спекулировать на этой теме", — подытожил Пронин.

Клиенты государственного Сэнс Банка стали фигурантами по 589 делам Госфинмониторинга. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

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