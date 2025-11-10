"Плівки Міндіча" міф? Що відомо про скандальні записи розмов

На записах НАБУ є розмови осіб, які нібито контролювали ключові процеси в "Енергоатомі"

На тлі обшуків НАБУ у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, у мережі знову заговорили за "плівки Міндіча". Перша згадка про них сталась у липні 2025 року. "Телеграф" розповість, що означає вислів "плівки Міндіча".

Що треба знати:

НАБУ та САП 10 листопада провели обшуки у Міндіча, Галущенка та в "Енергоатомі" в рампах операції "Мідас"

Детективи викрили систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів

Масло у вогонь операції "Мідас" долило те, що бізнесмен Міндіч нібито втік з країни

"Плівки Міндіча" вже порівнюють зі скандалом про "плівки Мельниченка" за Кучми

Що таке "плівки Міндіча"

"Плівками Міндіча" називаються записи розмов високопоставлених осіб у квартирі бізнесмена. Нібито прослушка правоохоронних органів змогла записати досить грубі корупційні схеми зі згадкою гучних імен. Зауважимо, що наразі існування цих плівок офіційно ніхто не підтверджував, але в медіа ця назва зустрічається часто.

На тлі того, що НАБУ 10 листопада опублікувало певну частину записаних розмов, де чутно голоси посадовців, виникла думка, що саме це "плівки Міндіча". Повністю відкидати таку можливість не можна, адже, як зазначили в Бюро, операція "Мідас" — 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів.

Тимур Міндіч

"Плівки Міндіча" активно почали обговорювати у липні 2025 року, коли з’явилися перші повідомлення про таємні записи в квартирі Тимура Міндіча. Тоді казали, що на них є обговорення корупційних схем, бізнесових угод та політичних інтриг. Цікаво, що саме детектив НАБУ Руслан Магамед Расулов нібито керував документуванням діяльності Міндіча. Однак 21 липня 2025 року СБУ затримало його за підозрою у зв’язках з Росією, а згодом нова підозра в корупційних махінаціях.

Гроші, які знайшли детективи НАБУ під час обшуків

Скандал навколо цих плівок прирівнюють до "плівок Мельниченка" — політичного скандалу, який вибухнув після оприлюднення аудіозаписів із кабінету президента України Леоніда Кучми восени 2000 року. У них є слова, які вказують на ймовірну причетність Кучми та ряду інших високопосадовців до викрадення та вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

