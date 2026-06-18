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Глава Львівщини заявив, що не знайомий з власником дорожнього підрядника, якому область платить мільярди

Автор
Женя Хамстер
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В ЛОВА дали відповідь по підряднику
В ЛОВА дали відповідь по підряднику. Фото Колаж "Телеграфу"

ТОВ "Шляховик-Т" за останні кілька є одним із найбільших дорожніх підрядників в області

У Львівській обласній військовій адміністрації нічого не знають про ризики, пов’язані з тим, що крупний дорожній підрядник "Шляховик-Т" використовує техніку фірм, викритих раніше АМКУ на змові. А керівник ЛОВА ніколи не спілкувався з власником цієї фірми, яка вже виграла тендерів в області на 26 млрд грн.

Про це йдеться у відповіді на запити "Телеграфу", адресовані ЛОВА та безпосередньо її керівнику Максиму Козицькому.

У своїх запитах редакція звернула увагу, що згідно з офіційною тендерною документацією значна частина техніки, яку "Шляховик-Т" використовує під час робіт, орендується у компаній ТДВ "ШРБУ №88" та МПП "Нара" (пов’язані з бізнесменом Самвелом Аветісяном), які раніше були визнані АМКУ учасниками антиконкурентних узгоджених дій.

"Інформація про матеріально-технічну базу учасника перевіряється в обсязі та порядку, визначених законодавством та тендерною документацією. Документи щодо проведення окремої оцінки ризиків співпраці товариства з обмеженою відповідальністю "Шляховик-Т" з іншими суб’єктами господарювання, зазначеними у Вашому запиті, у розпорядженні обласної військової адміністрації та департаменту дорожнього господарства обласної державної адміністрації відсутні", — повідомили в ЛОВА.

Максим Козицький також повідомив, що він особисто не знає і ніколи не спілкувався з власником ТОВ "Шляховик-Т". Зауважимо, що ця компанія за останні кілька є одним із найбільших дорожніх підрядників в області. При цьому власник компанії, Микола Карпець, до того, як зайнятися мільярдними дорожніми підрядами, з кар’єрних здобутків мав лише управління ломбардом та магазином вживаної техніки.

"Особисто не знайомий з паном Карпцем і жодних комунікацій не проводив у період мого перебування на посаді очільника обласної державної адміністрації", — повідомив у своїй відповіді "Телеграфу" Максим Козицький.

Відповідь Максима Козицького для "Телеграфу"
Відповідь Максима Козицького для "Телеграфу"
Відповідь Максима Козицького для "Телеграфу"
Відповідь Максима Козицького для "Телеграфу"

У відповідях також йдеться про те, що у ЛОВА, схоже, нічого не знають і про кримінальне провадження, відкрите Головним слідчим управлінням Національної поліції щодо ймовірного привласнення державних коштів, виділених на ремонти доріг, в межах якого досліджуються дії посадових осіб Львівської ОДА, а також представників ТОВ "Шляховик-Т", ТДВ "ШРБУ №88" та МПП "Нара".

"Інформація щодо наявності, перебігу та результатів кримінальних проваджень перебуває у володінні відповідних правоохоронних органів. Станом на дату підготовки відповіді документи щодо проведення службових розслідувань, перевірок або застосування заходів реагування за обставинами, викладеними у Вашому запиті, у розпорядженні обласної державної адміністрації та департаменту дорожнього господарства обласної державної адміністрації відсутні", — йдеться у відповіді.

Відповідь заступника голови облдержадміністрації Юрія Бучко для "Телеграфу"
Відповідь заступника голови облдержадміністрації Юрія Бучко для "Телеграфу"
Відповідь заступника голови облдержадміністрації Юрія Бучко для "Телеграфу"
Відповідь заступника голови облдержадміністрації Юрія Бучко для "Телеграфу"
Відповідь заступника голови облдержадміністрації Юрія Бучко для "Телеграфу"
Відповідь заступника голови облдержадміністрації Юрія Бучко для "Телеграфу"

Нагадаємо, у недавній статті "Від ломбарду до мільярда: щось дивне роками відбувається на дорожніх тендерах Львівщини" "Телеграф" звернув увагу на неймовірне "везіння" компанії "Шляховик-Т", яка не так давно виграла контракт ЛОВА на 2,36 млрд гривень. А всього законтрактувала дорожніх підрядів на понад 26 млрд грн. Характерно, що компанія вийшла на ринок після того, як два крупні підрядники — ТДВ "ШРБУ №88" та МПП "Нара" — були "забанені" АМКУ через змову.

Теги:
#Львів #Максим Козицький #Шляховик-Т #ЛОВА