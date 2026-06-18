Глава Львівщини заявив, що не знайомий з власником дорожнього підрядника, якому область платить мільярди

ТОВ "Шляховик-Т" за останні кілька є одним із найбільших дорожніх підрядників в області

У Львівській обласній військовій адміністрації нічого не знають про ризики, пов’язані з тим, що крупний дорожній підрядник "Шляховик-Т" використовує техніку фірм, викритих раніше АМКУ на змові. А керівник ЛОВА ніколи не спілкувався з власником цієї фірми, яка вже виграла тендерів в області на 26 млрд грн.

Про це йдеться у відповіді на запити "Телеграфу", адресовані ЛОВА та безпосередньо її керівнику Максиму Козицькому.

У своїх запитах редакція звернула увагу, що згідно з офіційною тендерною документацією значна частина техніки, яку "Шляховик-Т" використовує під час робіт, орендується у компаній ТДВ "ШРБУ №88" та МПП "Нара" (пов’язані з бізнесменом Самвелом Аветісяном), які раніше були визнані АМКУ учасниками антиконкурентних узгоджених дій.

"Інформація про матеріально-технічну базу учасника перевіряється в обсязі та порядку, визначених законодавством та тендерною документацією. Документи щодо проведення окремої оцінки ризиків співпраці товариства з обмеженою відповідальністю "Шляховик-Т" з іншими суб’єктами господарювання, зазначеними у Вашому запиті, у розпорядженні обласної військової адміністрації та департаменту дорожнього господарства обласної державної адміністрації відсутні", — повідомили в ЛОВА.

Максим Козицький також повідомив, що він особисто не знає і ніколи не спілкувався з власником ТОВ "Шляховик-Т". Зауважимо, що ця компанія за останні кілька є одним із найбільших дорожніх підрядників в області. При цьому власник компанії, Микола Карпець, до того, як зайнятися мільярдними дорожніми підрядами, з кар’єрних здобутків мав лише управління ломбардом та магазином вживаної техніки.

"Особисто не знайомий з паном Карпцем і жодних комунікацій не проводив у період мого перебування на посаді очільника обласної державної адміністрації", — повідомив у своїй відповіді "Телеграфу" Максим Козицький.

Відповідь Максима Козицького для "Телеграфу"

Відповідь Максима Козицького для "Телеграфу"

У відповідях також йдеться про те, що у ЛОВА, схоже, нічого не знають і про кримінальне провадження, відкрите Головним слідчим управлінням Національної поліції щодо ймовірного привласнення державних коштів, виділених на ремонти доріг, в межах якого досліджуються дії посадових осіб Львівської ОДА, а також представників ТОВ "Шляховик-Т", ТДВ "ШРБУ №88" та МПП "Нара".

"Інформація щодо наявності, перебігу та результатів кримінальних проваджень перебуває у володінні відповідних правоохоронних органів. Станом на дату підготовки відповіді документи щодо проведення службових розслідувань, перевірок або застосування заходів реагування за обставинами, викладеними у Вашому запиті, у розпорядженні обласної державної адміністрації та департаменту дорожнього господарства обласної державної адміністрації відсутні", — йдеться у відповіді.

Відповідь заступника голови облдержадміністрації Юрія Бучко для "Телеграфу"

Відповідь заступника голови облдержадміністрації Юрія Бучко для "Телеграфу"

Відповідь заступника голови облдержадміністрації Юрія Бучко для "Телеграфу"

Нагадаємо, у недавній статті "Від ломбарду до мільярда: щось дивне роками відбувається на дорожніх тендерах Львівщини" "Телеграф" звернув увагу на неймовірне "везіння" компанії "Шляховик-Т", яка не так давно виграла контракт ЛОВА на 2,36 млрд гривень. А всього законтрактувала дорожніх підрядів на понад 26 млрд грн. Характерно, що компанія вийшла на ринок після того, як два крупні підрядники — ТДВ "ШРБУ №88" та МПП "Нара" — були "забанені" АМКУ через змову.