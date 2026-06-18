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Глава Львовщины заявил, что не знаком с владельцем дорожного подрядчика, которому область платит миллиарды

Автор
Женя Хамстер
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В ЛОВА дали ответ по подрядчику
В ЛОВА дали ответ по подрядчику. Фото Коллаж "Телеграфа"

ООО "Шляховик-Т" за последние несколько является одним из крупнейших дорожных подрядчиков в области

Во Львовской областной военной администрации ничего не знают о рисках, связанных с тем, что крупный дорожный подрядчик "Шляховик-Т" использует технику фирм, разоблаченных ранее АМКУ на сговоре. А руководитель ЛОВА никогда не общался с владельцем этой фирмы, уже выигравшей тендеры в области на 26 млрд грн.

Об этом говорится в ответе на запросы "Телеграфа", адресованные ЛОВА и непосредственно его руководителю Максиму Козицкому.

В своих запросах редакция обратила внимание, что согласно официальной тендерной документации значительная часть техники, которую "Шляховик-Т" использует во время работ, арендуется у компаний ОДО "ДРСУ №88" и МЧП "Нара" (связаны с бизнесменом Самвелом Аветисяном) , которые ранее были признаны АМКУ участниками антиучастников.

"Информация о материально-технической базе участника проверяется в объеме и порядке, определенных законодательством и тендерной документацией. Документы по проведению отдельной оценки рисков сотрудничества общества с ограниченной ответственностью "Шляховик-Т" с другими субъектами хозяйствования, указанными в Вашем запросе, в распоряжении областной военной администрации и департамента дорожного хозяйства облгосадминистрации отсутствуют", — сообщили в ЛОВА.

Максим Козицкий также сообщил, что он лично не знает и никогда не общался с владельцем ООО "Шляховик-Т". Заметим, что эта компания за последние несколько является одним из самых больших дорожных подрядчиков в области. При этом владелец компании Николай Карпец до того, как заняться миллиардными дорожными подрядами, по карьерным достижениям имел только управление ломбардом и магазином подержанной техники.

"Лично не знаком с господином Карпцем и никаких коммуникаций не проводил в период моего пребывания в должности главы облгосадминистрации", — сообщил в своем ответе "Телеграфу" Максим Козицкий.

Ответ Максима Козицкого для "Телеграфа"
Ответ Максима Козицкого для "Телеграфа"
Ответ Максима Козицкого для "Телеграфа"
Ответ Максима Козицкого для "Телеграфа"

В ответах также говорится, что в ЛОВА, похоже, ничего не знают и об уголовном производстве, открытом Главным следственным управлением Национальной полиции относительно вероятного присвоения государственных средств, выделенных на ремонт дорог, в рамках которого исследуются действия должностных лиц Львовской ОГА, а также представителей ООО "Шляховик-Т", ТД8 "ТНа".

"Информация о материально-технической базе участника проверяется в объеме и порядке, определенных законодательством и тендерной документацией. Документы по проведению отдельной оценки рисков сотрудничества общества с ограниченной ответственностью "Шляховик-Т" с другими субъектами хозяйствования, указанными в Вашем запросе, в распоряжении областной военной администрации и департамента дорожного хозяйства облгосадминистрации отсутствуют", — сообщили в ЛОВА.

Ответ заместителя главы облгосадминистрации Юрия Бучко для "Телеграфа"
Ответ заместителя главы облгосадминистрации Юрия Бучко для "Телеграфа"
Ответ заместителя главы облгосадминистрации Юрия Бучко для "Телеграфа"
Ответ заместителя главы облгосадминистрации Юрия Бучко для "Телеграфа"
Ответ заместителя главы облгосадминистрации Юрия Бучко для "Телеграфа"
Ответ заместителя главы облгосадминистрации Юрия Бучко для "Телеграфа"

Напомним, в недавней статье " От ломбарда до миллиарда: что-то странное годами происходит на дорожных тендерах Львовщины" "Телеграф"обратил внимание на невероятное "везение" компании "Шляховик-Т", которая не так давно выиграла контракт ЛОВА на 2,36 млрд гривен. А всего законтрактовала дорожных подрядов более чем на 26 млрд грн. Характерно, что компания вышла на рынок после того, как два крупных подрядчика — ОДО "ДРСУ №88" и МЧП "Нара" — были "забанены" АМКУ из-за сговора.

Теги:
#Львов #Максим Козицкий #Шляховик-Т #ЛОВА