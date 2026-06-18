Глава Львовщины заявил, что не знаком с владельцем дорожного подрядчика, которому область платит миллиарды

ООО "Шляховик-Т" за последние несколько является одним из крупнейших дорожных подрядчиков в области

Во Львовской областной военной администрации ничего не знают о рисках, связанных с тем, что крупный дорожный подрядчик "Шляховик-Т" использует технику фирм, разоблаченных ранее АМКУ на сговоре. А руководитель ЛОВА никогда не общался с владельцем этой фирмы, уже выигравшей тендеры в области на 26 млрд грн.

Об этом говорится в ответе на запросы "Телеграфа", адресованные ЛОВА и непосредственно его руководителю Максиму Козицкому.

В своих запросах редакция обратила внимание, что согласно официальной тендерной документации значительная часть техники, которую "Шляховик-Т" использует во время работ, арендуется у компаний ОДО "ДРСУ №88" и МЧП "Нара" (связаны с бизнесменом Самвелом Аветисяном) , которые ранее были признаны АМКУ участниками антиучастников.

"Информация о материально-технической базе участника проверяется в объеме и порядке, определенных законодательством и тендерной документацией. Документы по проведению отдельной оценки рисков сотрудничества общества с ограниченной ответственностью "Шляховик-Т" с другими субъектами хозяйствования, указанными в Вашем запросе, в распоряжении областной военной администрации и департамента дорожного хозяйства облгосадминистрации отсутствуют", — сообщили в ЛОВА.

Максим Козицкий также сообщил, что он лично не знает и никогда не общался с владельцем ООО "Шляховик-Т". Заметим, что эта компания за последние несколько является одним из самых больших дорожных подрядчиков в области. При этом владелец компании Николай Карпец до того, как заняться миллиардными дорожными подрядами, по карьерным достижениям имел только управление ломбардом и магазином подержанной техники.

"Лично не знаком с господином Карпцем и никаких коммуникаций не проводил в период моего пребывания в должности главы облгосадминистрации", — сообщил в своем ответе "Телеграфу" Максим Козицкий.

Ответ Максима Козицкого для "Телеграфа"

Ответ Максима Козицкого для "Телеграфа"

В ответах также говорится, что в ЛОВА, похоже, ничего не знают и об уголовном производстве, открытом Главным следственным управлением Национальной полиции относительно вероятного присвоения государственных средств, выделенных на ремонт дорог, в рамках которого исследуются действия должностных лиц Львовской ОГА, а также представителей ООО "Шляховик-Т", ТД8 "ТНа".

"Информация о материально-технической базе участника проверяется в объеме и порядке, определенных законодательством и тендерной документацией. Документы по проведению отдельной оценки рисков сотрудничества общества с ограниченной ответственностью "Шляховик-Т" с другими субъектами хозяйствования, указанными в Вашем запросе, в распоряжении областной военной администрации и департамента дорожного хозяйства облгосадминистрации отсутствуют", — сообщили в ЛОВА.

Ответ заместителя главы облгосадминистрации Юрия Бучко для "Телеграфа"

Ответ заместителя главы облгосадминистрации Юрия Бучко для "Телеграфа"

Ответ заместителя главы облгосадминистрации Юрия Бучко для "Телеграфа"

Напомним, в недавней статье " От ломбарда до миллиарда: что-то странное годами происходит на дорожных тендерах Львовщины" "Телеграф"обратил внимание на невероятное "везение" компании "Шляховик-Т", которая не так давно выиграла контракт ЛОВА на 2,36 млрд гривен. А всего законтрактовала дорожных подрядов более чем на 26 млрд грн. Характерно, что компания вышла на рынок после того, как два крупных подрядчика — ОДО "ДРСУ №88" и МЧП "Нара" — были "забанены" АМКУ из-за сговора.