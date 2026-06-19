Тут уже майже нічого не ростиме? Три області України з найгіршими ґрунтами

Серед аутсайдерів опинився регіон, який колись вважався одним із найродючіших

Попри славу України як житниці Європи, від сільського господарства ґрунти виснажуються. Три області України більше не можуть похизуватися високоякісними чорноземами.

За даними Інституту охорони ґрунтів, станом на 2023 рік ґрунт з низькою якістю зафіксували на Сумщині, Волині та Житомирщині. Важливо, що Сумська область раніше була однією з найродючіших в Україні, проте через активне користування саме тут якість чорноземів впала найбільше. Не варто забувати і про забруднення внаслідок війни.

Ґрунти на Поліссі (Волинь та Житомирська область) самі по собі мають низький вміст гумусу. Недалеко від мінімальних характеристики і Рівненщина, яка теж є частиною цього етнорегіону — вона ледь-ледь опинилась в середній категорії. Науковці загалом вивчили 0,8 мільйона зразків ґрунту.

Оцінка родючості ґрунтів України/ Інфографіка "Слово і діло"

Попри загальну тенденцію до виснаження ґрунтів, Україна зберігає регіони з високою природною родючістю. До областей із найвищою якістю ґрунтів належать Кіровоградська та Харківська області. Тут зафіксовано найкращі показники за вмістом гумусу та загальною структурою ґрунтового покриву.

Кіровоградщина традиційно вважається одним із центрів українського чорнозему, однак навіть тут спостерігаються негативні тенденції — зокрема зменшення внесення органічних добрив і поступове зниження окремих мікроелементів.

У Харківській області, попри високий середній вміст гумусу (близько 4,3%), також фіксується падіння рівня фосфору та калію. Це свідчить про поступове виснаження навіть найбільш родючих ґрунтів без належного відновлення.

За даними Європарламенту, раніше ситуація була іншою. Площа чорноземів складала 28,3 млн га та мала гумусу до 9 %. Найбільш родючі чорноземи, були розташовані переважно в лісових і степових зонах, що простягаються із заходу на схід.

Карта екологічних регіонів України/ Джерело: fao.org, 2018 рік

Кому картоплю, а кому — соняшник

Україна залишається країною з дуже різнорідними ґрунтовими умовами. Це визначає аграрну спеціалізацію регіонів. У центральних і частині південних областей, де ґрунти мають високий вміст гумусу або помірну лужність, переважає вирощування зернових та олійних культур. Натомість у Поліссі через кислі ґрунти частіше культивують картоплю, льон та кормові культури.

Чому ґрунти України втрачають родючість та як впливає війна

До втрати родючості призвело інтенсивне сільськогосподарське використання без достатнього відновлення, скорочення внесення органічних добрив, зокрема гною та торфу, а також зміна структури посівів. Сприяють цьому і монокультури. Тривале вирощування одних і тих самих культур без сівозміни призводить до зменшення вмісту поживних речовин і деградації структури ґрунту.

Ще одним критичним чинником стала повномасштабна війна. Мінне забруднення, випадки забруднення важкими металами та залишками вибухових речовин не додають родючості.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на деградованих землях на півдні України можна вирощувати бавовник. Руйнування Каховської ГЕС зробило сільське господарство в регіоні складнішим, а ця культура може витримати посуху, ба більше — на неї можна отримати дотації від держави.