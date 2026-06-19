Здесь уже почти ничего не будет расти? Три области Украины с наихудшими почвами

Среди аутсайдеров оказался регион, когда-то считавшийся одним из самых плодородных

Несмотря на славу Украины как житницы Европы, от сельского хозяйства почвы истощаются. Три области Украины больше не могут похвастаться высококачественными черноземами.

По данным Института охраны почв, по состоянию на 2023 год почву с низким качеством зафиксировали в Сумской, Волынской и Житомирской областях. Важно, что Сумская область раньше была одной из самых плодородных в Украине, однако из-за активного использования именно здесь качество черноземов упало больше всего. Не стоит забывать и о загрязнении в результате войны.

Почвы на Полесье (Волынь и Житомирская область) сами по себе имеют низкое содержание гумуса. Недалеко от минимальных характеристик и Ровенщина, которая тоже является частью этого этнорегиона, она едва оказалась в средней категории. Ученые изучили 0,8 миллиона образцов почвы.

Оценка плодородия почв Украины/ Инфографика "Слово и дело"

Несмотря на общую тенденцию к истощению почв, Украина сохраняет регионы с высоким природным плодородием. К областям с высоким качеством грунтов относятся Кировоградская и Харьковская области. Здесь зафиксированы лучшие показатели по содержанию гумуса и общей структуре почвенного покрова.

Кировоградщина традиционно считается одним из центров украинского чернозема, однако даже здесь наблюдаются негативные тенденции — в частности, уменьшение внесения органических удобрений и постепенное снижение отдельных микроэлементов.

В Харьковской области, несмотря на высокое среднее содержание гумуса (около 4,3%) также фиксируется падение уровня фосфора и калия. Это свидетельствует о постепенном истощении даже самых плодородных почв без должного восстановления.

По данным Европарламента, ранее ситуация была другой. Площадь черноземов составляла 28,3 млн га и имела гумус до 9%. Наиболее плодородные черноземы, были расположены преимущественно в лесных и степных зонах, простирающихся с запада на восток.

Карта экологических регионов Украины/ Источник: fao.org, 2018 год

Кому картошку, а кому подсолнечник

Украина остается страной с разнородными почвенными условиями. Это определяет аграрную специализацию регионов. В центральных и части южных областей, где почвы имеют высокое содержание гумуса или умеренную щелочность, преобладает выращивание зерновых и масличных культур. Зато в Полесье из-за кислых почв чаще культивируют картофель, лен и кормовые культуры.

Почему почвы Украины теряют плодородие и как влияет война

К потере плодородия привело интенсивное сельскохозяйственное использование без достаточного восстановления, сокращение внесения органических удобрений, в частности навоза и торфа, а также изменение структуры посевов. Содействуют этому и монокультуры. Длительное выращивание одних и тех же культур без севооборота приводит к уменьшению содержания питательных веществ и деградации структуры почвы.

Еще одним критическим фактором стала полномасштабная война. Минное загрязнение, случаи загрязнения тяжелыми металлами и остатками взрывчатых веществ не придают плодородия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на деградированных землях на юге Украины можно выращивать хлопчатник. Разрушение Каховской ГЭС сделало сельское хозяйство в регионе сложнее, а эта культура может выдержать засуху, более того — на нее можно получить дотации от государства.