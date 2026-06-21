Пішов з життя блогер Денчік з Хрещатика: чим запам'ятався

У нього були незвичайні почуття гумору та зовнішність

У неділю, 21 червня, помер популярний український інфлюенсер Денис Опара, більше відомий як Денчік з Хрещатика. Він служив у лавах ЗСУ.

За інформацією близьких, причиною смерті блогера стала двобічна пневмонія.

Денис Опара родом із Харкова. Точна дата його народження у відкритих джерелах не вказується, однак, за різними оцінками, він народився наприкінці 1990-х або на початку 2000-х років. Музикою захопився ще в юному віці, а широку популярність здобув після переїзду до Києва. Там він став відомим завдяки вуличним виступам на Хрещатику та в інших центральних районах столиці.

У 2020–2021 роках Опара створив сторінки в TikTok та Instagram. Його TikTok-акаунт швидко зібрав понад 1,2 мільйона підписників. У соцмережах він публікував записи виступів, кавер-версії пісень, авторські композиції та розповідав про події зі свого життя. Його творчість поєднує елементи хіп-хопу, репу та попмузики, а тексти часто присвячені життєвим труднощам, боротьбі та прагненню до мрій.

У вересні 2021 року блогер опинився в центрі уваги після нападу в центрі Києва. Під час виступу група невідомих побила його, через що він знепритомнів. Цей випадок широко висвітлювали ЗМІ, що ще більше привернуло увагу до його творчості.

Денчик також став відомим завдяки своєрідному гумору, незвичним висловам і мемам, які нерідко ставали вірусними. У грудні 2024 року він знову потрапив у скандал після інциденту в одному з київських ресторанів швидкого харчування, де, за повідомленнями, вчинив дебош і чинив опір правоохоронцям.

Сутичка з поліцейськими у "Макдональдсі"

Наприкінці лютого 2026 року Денчик опинився в лавах ЗСУ. За даними ЗМІ, у ніч на 27 лютого його затримали поліцейські після повернення з клубу "Бавовна", а згодом доставили до територіального центру комплектування.

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