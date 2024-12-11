Беззубый блоггер-миллионник устроил драку с полицейскими в центре Киева (видео)

Сначала он подрался с каким-то мужчиной

В центре Киева на Крещатике произошел громкий скандал с участием известного тикток-блогера Денчика. Инцидент произошел в "Макдональдсе".

Видео инцидента быстро распространилось по социальным сетям. На кадрах видно, как сначала Денчик ссорился и дрался с неизвестным мужчиной. Когда на место прибыли полицейские, чтобы успокоить их, блогер начал оказывать активное сопротивление. Как видно на ролике, он пытался вырваться и толкал правоохранителей.

Денчик довольно известен в соцсетях. В его Instagram-профиле насчитывается почти 90 тысяч подписчиков, а в TikTok аккаунте – более 1,1 миллиона фолловеров. Его видеоконтент носит специфический характер: мужчина снимает довольно странные сюжеты, где выглядит довольно необычно.

Денчик на видео в Тик-токе (где, кстати, не появлялся уже давно) позирует без переднего зуба. Сейчас он активно ведет Instagram. Здесь у него уже передние зубы, однако стиль роликов в основном не изменился.

Одно из видео Денчика:

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