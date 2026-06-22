Чи загрожує Одесі і Миколаєву цунамі після землетрусу в Криму

Сейсмічно активна зона є й в Карпатах

Зафіксовані в понеділок, 22 червня, в Криму землетруси неабияк непокоять людей та викликають чимало питань: чи загрожують коливання земної кори іншим територіям України, чи слід чекати великого цунамі тощо.

"Телеграф" звернувся за відповідями до члена-кореспондента НАН України (сейсмологія), старшого наукового співробітника, кандидата фізико-математичних наук Кендзера Олександра.

— Наскільки небезпечним був нинішній землетрус біля берегів Криму?

— Будинки, лампи й інші консольно підвішені предмети можуть коливатися при таких землетрусах. Насправді в цих місцях бувають і більш сильні землетруси. Так, землетрус 1927 року зруйнував фактично все побережжя Криму.

— Чи загрожує цей землетрус виникненням цунамі у Чорному морі, яке піде до Одеси, Миколаєва і далі?

— Ні, максимальне цунамі, які спостерігалися на березі Чорного моря, не перевищувало висоту трьох метрів.

— А яка сила землетрусу потрібна, щоб цунамі було 3-метрової висоти?

— Це не від сили землетрусу залежить, а від механізму. Якщо при землетрусі один блок піднявся, другий — опустився, то в місці опускання блоку море спочатку схилине, а потім знову підніметься вверх. Але найбільше, що спостерігали — це три метри. Теоретично так і вважають, що землетруси в Чорному морі не можуть викликати небезпечні цунамі.

Як виникають землетруси

— Чи може землетрус біля берегів Криму бути провісником землетрусу на материковій частині України?

— Ні, це своя зона і свої причини, свої системи накопичення енергії і потім раптового звільнення.

— Тобто в Карпатах чи Прикарпатті землетрус не вдарить?

— В Карпатах своїх зон вистачає. Майже кожен хребет відділяється один від одного місцями, які гіпотетично можуть проявляти себе. Але для землетрусу не обов'язково, щоб були гори. Землетрус відбувається, наприклад, в зоні Вранча на глибині 180 кілометрів. А, наприклад, у Полтаві чи ще десь, — не більше 10 кілометрів, тому вони ніяким способом не можуть бути пов'язані між собою. Своя система розломів, свої механізми накопичення енергії.

Стежити потрібно за подіями на всій території Україні, але не для того, щоб передбачити землетрус, а щоб передбачити, як буде виглядати коливання при землетрусі. І єдиний спосіб захисту від землетрусу — це не прогноз, а будівництво житла в сейсмостійкому варіанті. Але для того сейсмологи повинні задати будівельникам умови, які будуть при максимально можливих землетрусах.

Що передувало

22 червня біля узбережжя Криму зафіксували серію землетрусів. Як повідомляє Головний центр Спеціального контролю, усього за ранок зафіксували 5 землетрусів. Перший стався о 5:09, а останній о 8:48. Магнітуда найслабшого склала 3,3, а найсильнішого — 4,2. Епіцентр останнього знаходився поблизу узбережжя Криму на глибині 10 км.

Де в Криму фіксували землетрус

Відомо, що епіцентр знаходився у Чорному морі на глибині 16-25 км. Поштовхи відчувалися у різних районах Севастополя.

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