Українці пов'язують аномальну погоду з війною: кліматолог пояснила, що відбувається насправді

Чи може війна змінювати синоптичні процеси

Серед українців існує думка, що погодні умови в Україні змінюються внаслідок масштабних бойових дій та випаленої через них землі. Проте відома метеорологиня спростовує цю теорію.

Що відбувається насправді, в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова. Вона висловилася щодо теорії, нібито через пожежі, які виникають в ході бойових дій, утворився стійкий тепловий купол, який змінює рух циклонів.

"Ні, я не вважаю так. Річ у тім, що циклони та антициклони так пов'язані між собою, що ви їх не "розіб'єте", щоб вони зазнали значного впливу. Ну трохи може якось впливає, але не настільки", — пояснила фахівчиня.

Вазіра Мартазінова. Фото: "Укрінформ"

Чому зливи в Україні все частіше нагадують тропічні

В Україні за кілька годин часом випадає місячна норма опадів, такі дощі українці називають "тропічними". Однак насправді ці опади не тропічного походження, вони формуються на нашій території через різку дестабілізацію та жорсткість атмосферних процесів, пояснила Вазіра Мартазінова. За її словами, зараз атмосферні процеси стали більш жорсткими, а атмосферна циркуляція — більш екстремальною.

Нагадаємо, вона також розповіла "Телеграфу", чому фактична погода не збігається з прогнозами в застосунках на смартфонах. На це є вагома причина, яка не залежить від синоптиків.