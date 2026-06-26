Не оставляйте на ночь. Что не так с фумигаторами и кого они могут отравить

Уязвимые не только дети

Использование фумигатора для отпугивания комаров требует соблюдения определенных правил безопасности, которые не все знают. Ведь действующее вещество этого прибора может быть токсичным и для человека, и для животных.

Об этом рассказал энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии, Карпатского национального университета им. В. Стефаника Виктор Шпарик. По его словам, фумигатор нельзя оставлять включенным на всю ночь, он должен работать всего несколько часов.

"Пиретроиды (вещества, отпугивающие комаров в фумигаторах — ред.) токсичны для людей с астмой, для рыб, для водных беспозвоночных, для аквариумов. То есть если есть аквариум и вы включаете фумигатор, то лучше накрыть его чем-то, выключить аэратор в то время, пока прибор работает", — говорит энтомолог.

Он добавляет, что обязательно следует проветривать помещение, когда дома есть беременная женщина или маленькие дети. Всем людям следует избегать пребывания в помещении, где долго работает фумигатор.

"Не оставляйте (фумигатор — ред.) на всю ночь. Вот я сам так пользуюсь: включаю там на два-три часа, но перед тем, как ложусь спать, выключаю. К фумигаторам чувствительны пожилые люди и люди с проблемами дыхательной системы", — добавляет Шпарик.

Он также отмечает: "Есть ветеринарные исследования, которые показывают, что коты более чувствительны к пиретроидам. При отравлении животных специфического антидота нет. Исследования описывают следующие симптомы отравления у кошек: гиперсаливация (повышенное слюноотделение), тремор. Но такие симптомы обычно появляются, когда коты съедают саму жидкость или разгрызают флакон. Нужны большие дозы, чтобы кот отравился от самих испарений".

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