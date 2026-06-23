Вкрали речі з камери "АТБ"? Три кроки, які змусять магазин відшкодувати все до копійки

Попри розповсюджену думку, покупець має право проходити до супермаркету зі всіма своїми сумками

За речі, залишені відвідувачами "АТБ" у камерах схову відповідальність несе адміністрація магазину. Що робити, якщо вони зникли, поки ви робили покупки.

Як пояснили у Держспоживслужбі, покупці, зокрема й в "АТБ", не зобов'язані залишати свої речі у камерах схову. Це — право, а не обов’язок.

Хто відповідає за збереження речей у камері схову "АТБ"

Згідно з частиною 3 статті 937 Цивільного кодексу України відповідальність за зберігання речей, залишених у камерах схову супермаркетів несе адміністрація закладу. Якщо вони зникли, зберігач має відшкодувати всі збитки у розмірі їх вартості.

Камери схову "АТБ". Фото: соцмережі

Що робити, якщо речі, залишені в комірці "АТБ" зникли

Якщо ваші речі зникли з камери зберігання — одразу ж викликайте адміністрацію закладу і поліцію. Згадайте та детально опишіть все, що зникло поліції. Прослідкуйте, щоб правоохоронці зафіксували зникнення речей документально.

"Якщо адміністрація магазину, у випадку крадіжки речей з комірок схову, відмовляється добровільно відшкодувати заподіяні збитки в повному розмірі, ви маєте право звернутися з відповідним позовом до суду", — наголосили у Держспоживслужбі.

Що буде, якщо загубити ключі від комірки в "АТБ"

Свої речі можна повернути, але доведеться компенсувати магазину витрати на заміну замка. Після виявлення втрати ключа треба звернутися до адміністратора магазину чи начальника охорони. Не варто самостійно намагатися відкрити комірку без ключа — охорона відреагує миттєво.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи має право охорона "АТБ" змусити показати вміст сумки. Що робити в такому випадку.