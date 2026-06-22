Чому в одних областях "АТБ" круті, а в інших відверто "вбиті". Є проста відповідь

Зараз магазини мережі є в усіх регіонах

Супермаркети "АТБ" можуть дуже відрізнятися залежно від регіону. Наприклад у Києві та в західних областях часто можна зустріти менш сучасні за дизайном магазини, тоді як на Дніпропетровщині вони зазвичай виглядають значно краще.

"Телеграф" поцікавився в чому причина. Як відомо, перші магазини мережі відкрилися на базі кількох радянських гастрономів у місті Дніпро. У 1998 році магазини почали працювати під сучасною назвою "АТБ" (скорочення назви АгроТехБізнес).

Мережа швидко розширювалася, відкриваючи нові супермаркети в різних регіонах. Хоча зараз мережа "АТБ" присутня в усіх регіонах України, саме Дніпропетровщина залишається регіоном з найбільш сучасними магазинами, часто з інноваційним дизайном.

Водночас у Києві та західних областях, куди мережа прийшла пізніше, супермаркети нерідко можуть мати застарілий дизайн. Тоді як на "материнській" Дніпропетровщині мережа розвивається швидше, в інших регіонах це відбувається повільніше.

"Сині" "АТБ" зазвичай відкриті давно та суттєво "пошарпані" часом. Фото: Facebook

Однак мережа продовжує збільшувати кількість супермаркетів і всюди, де відкриваються нові магазини, вони мають сучасний та стильний вигляд. А ось про старі "АТБшки" не завжди можна це сказати.

Чи відрізняється товар та ціни у "чорних" та "синіх" "АТБ"

Як відомо, раніше "АТБ" мали синій дизайн, а з 2017 року мережа почала переходити на чорні та сірі кольори. Нові магазини зазвичай мають більшу площу та відповідно, ширший асортимент товарів. Наприклад, відділи зі свіжою випічкою, кавомашини та автомати зі свіжовижатими соками.

Проте ціни у "синіх" та "чорних" "АТБ" однакові. Вартість товарів не залежить від дизайну магазину, проте може дещо відрізнятися залежно від регіону.

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