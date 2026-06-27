В Україні розбився винищувач МіГ-29. Чим особливий та що з пілотом

Цей борт називають головним конкурентом F-16

У суботу, 27 червня, стало відомо, що Україна втратила бойовий літак МіГ-29. Пілот встиг катапультуватись.

Про це повідомили Повітряні сили України. Зазначається, що інцидент стався на Полтавщині.

"У ночі 27 червня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України, який виконував бойове завдання на Полтавщині. Підтверджуємо втрату літака", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що український пілот успішно катапультував, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги. Наразі причини та обставини катастрофи з’ясовуються.

Україна втрати два винищувачі? Що пишуть у мережі

Після повідомлення ПС про втрату МіГ-29 на Полтавщині у мережі з'явилось відео ураження ще одного борту. Публікують кадри російські медіа, зазначаючи, що ще один МіГ-29 було нібито знищено в Миколаївській області.

"ПС Росії знищили два винищувачі МіГ-29 ЗСУ на аеродромі Вознесенськ у Миколаївській області", — пишуть росЗМІ.

Зауважимо, що офіційно цю інформацію не підтверджували. Однак Миколаївський Ваньок пише, що обидві втрати МіГ-29 досить болючі для України.За його словами, знищення бортів можна було уникнути.

"1 МіГ упав, причини незрозумілі. Чув 2 версії, жодну з них публікувати не буду. 1 МіГ про@бали через свої ж незрозумілі, запізнілі рішення і реакції, а коли зрозуміли помилку, вже було пізно", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про МіГ-29

МіГ-29 – це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Він є одним із найбільш відомих і широко використовуваних бойових літаків у світі. Основне завдання МіГ-29 полягає у забезпеченні повітряної переваги над противником і захисті повітряного простору.

Винищувач озброєний авіаційною гарматою калібром 30 мм, боєзапас якої становить 150 снарядів. Також на літак можна підвісити до шести ракет класу повітря-повітря і бомб. Приблизна вартість одного літака становить понад $20 млн.

Технічні характеристики МіГ-29

Екіпаж: 1 або 2 людини.

Максимальна швидкість: 2450 км/г на висоті 13 000 м.

Бойовий радіус: 700 км.

Дальність польоту: 1 430 км.

Дальність польоту з ППБ: 2 100 км.

Практична стеля: 18 км.

Швидкопідйомність: 300 м/с.

Характеристики МіГ-29. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно бомбардувальник Су-24М розбився під час виконання завдання на Хмельниччині, загинули льотчик та штурман.