Над Україною помітили літак із Москви: над якими областями "пролетів" (фото)

З початку повномасштабної війни небо над Україною офіційно закрите

У небі над Україною вкотре зафіксували загадковий пасажирський літак. Що примітно, він нібито прямував із території Росії.

Літак був зафіксований AirNav Rada, популярним онлайн-сервісом, що дозволяє відслідковувати рух літаків у всьому світі в реальному часі на інтерактивній карті. За його даними, літак над Україною з’явився 2 червня.

Йдеться про Airbus A321-211, який належить російській компанії "Аерофлот". Судячи з зазначеної інформації, він прямував із Москви до Стамбула.

Зазначимо, що згідно з історії польотів цього борту найчастіше зустрічаються такі міжнародні напрями:

Москва — Стамбул

Москва — Анталья

Москва — інші напрямки Туреччини (часто чартерно/регулярно)

Скріншот з сайту AirNav Rada / "Телеграф"

Літак "Аерофлоту"/151DC8

О 15:26 онлайн-сервіс зафіксував літак над Сумською областю.

Політ Airbus A321-211. Скріншот: AirNav Rada/"Телеграф"

Далі о 15.51 літак фіксується над Полтавською областю.

Політ Airbus A321-211. Скріншот: AirNav Rada/"Телеграф"

Далі він помітний над Миколаївською областю.

Політ Airbus A321-211. Скріншот: AirNav Rada/"Телеграф"

Потім картою видно, як він пролітає над море біля Одеської області.

Політ Airbus A321-211. Скріншот: AirNav Rada/"Телеграф"

Чому над Україною фіксують цивільні літаки

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації. Проте, системи спостереження за повітряним рухом періодично фіксують пасажирські літаки над територією різних регіонів нашої країни. Це може бути збоєм у системі спостереження.

Серед причин такого явища може бути передача помилкових координат розташування повітряного судна, технічні неполадки у роботі наземних станцій приймання сигналів, перебої у роботі системи GPS. Також збої можуть бути пов’язані з інтенсивним застосуванням у ході війни засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що над Україною помітили відразу три пасажирські літаки. Куди вони прямували.