Надзвуковий "Фехтувальник". Що відомо про Су-24, який розбився на Хмельниччині (фото)

Озброєння включає стрілецько-гарматну зброю, бомбардувальні засоби уражень, некеровані авіаційні ракети, керовані класи "повітря-поверхня", "повітря-РЛС" і "повітря-повітря"

Бомбардувальник Су-24М розбився під час виконання завдання на Хмельниччині ввечері 16 червня, загинули льотчик та штурман — Богдан Загорулько та Богдан Бабенко.

Як повідомили у Повітряних Силах, авіакатастрофа сталася з фронтовим бомбардувальником Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України. Причини та обставини катастрофи встановлюються. "Телеграф" розповідає про цей літак.

СУ-24М (за класифікацією НАТО: Fencer — "Фехтувальник") — надзвуковий фронтовий бомбардувальник, модернізований варіант СУ-24, призначений для нанесення високоточних прицільних ракетно-бомбових ударів по наземних та надводних цілях за будь-яких погодних умов та часу доби. Екіпаж складається з двох людей. Максимальна злітна маса — 39 700 кг.

Бомбардувальник Су-24М України із двома підвішеними ракетами Storm Shadow (SCALP-EG) на одному з аеродромів. Фото: Повітряні Сили України

Система наведення

Оснащений прицільно-навігаційною системою ПНС-24М "Тигр" із лазерно-телевізійною станцією "Кайра-24". Це дозволяє застосовувати керовану зброю з горизонтального польоту та складних маневрів.

Озброєння

Максимальне бойове навантаження становить 8000 кг на 8 точках підвіски. Номенклатура зброї включає вбудовану гармату ГШ-6-23 (скорострільність до 10 000 постр/хв), керовані ракети класів "повітря-поверхня" (Х-23, Х-25, Х-29, Х-58, Х-59), коректовані бомби (КАБ-500, КАБ-1500) та ракети ближнього бою Р-60.

Фронтовий бомбардувальник СУ-24М, характеристики. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Захист

Бортовий комплекс оборони "Карпати" об’єднує станцію попередження "Береза", теплопеленгатор "Мак", станцію активних перешкод "Герань" та автомати відстрілу пасток АПП-50.

Силова установка

Два двигуни АЛ-21Ф-3А забезпечують максимальну швидкість 1800 км/год (1.35М) на висоті та 1400 км/год біля землі.

Дальність та заправка

Бойовий радіус становить 390–570 км; літак обладнаний системою дозаправки у повітрі та може сам працювати як заправник через агрегат УПАЗ-А.

Як повідомляв "Телеграф", 15 червня, в Іркутській області Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ. Саме ці літаки ворог використовує для завдання ударів по Україні ракетами Х-22/Х-32, крім того, ці літаки можуть скидати потужні авіабомби, та можуть бути носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".