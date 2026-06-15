Росія втратила бомбардувальник, яким атакує Україну: скільки ще таких має (відео)

Ці літаки росіяни використовують для ударів по Україні

У понеділок, 15 червня, в Іркутській області Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ. Саме ці літаки використовують росіяни для завдання ударів по Україні ракетами Х-101 та Х-22.

Інформацію розповсюдили в соціальних мережах. За попередньою інформацією, екіпаж вижив.

"Літак Ту-22-М3 розбився біля Свірська в Іркутській області, пишуть росЗМІ. Попередньо екіпаж врятувався. За словами очевидців, вони бачили, як люди вистрибнули на парашутах. Після цього літак впав на березі Ангари, і з'явився величезний стовп диму. Мінус одне корито, що обстрілює Україну", — зазначається в повідомленні.

Додамо, що Ту-22М3 (за кодифікацією НАТО: Backfire-C) — це радянський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник зі змінним кутом атаки крил.

Новина доповнюється…