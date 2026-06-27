В Украине разбился истребитель МиГ-29. Чем особенный и что с пилотом

Этот борт называют главным конкурентом F-16

В субботу, 27 июня, стало известно, что Украина потеряла боевой самолет МиГ-29. Пилот успел катапультироваться.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины. Отмечается, что инцидент произошел в Полтавской области.

"В ночь 27 июня 2026 года была потеряна связь с истребителем МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который выполнял боевое задание на Полтавщине. Подтверждаем потерю самолета", — говорится в сообщении.

Известно, что украинский пилот успешно катапультировал, связался с поисково-спасательной командой и был оперативно доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. Сейчас причины и обстоятельства катастрофы выясняются.

Украина потеряла два истребителя? Что пишут в сети

После сообщения ВС о потере МиГ-29 в Полтавской области в сети появилось видео поражение еще одного борта. Публикуют кадры российские медиа, отмечая, что еще один МиГ-29 якобы был уничтожен в Николаевской области.

"ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области", — пишут росСМИ.

Отметим, что официально эту информацию не подтверждали. Однако Николаевский Ваньок пишет, что обе потери МиГ-29 достаточно болезненны для Украины. По его словам, уничтожение бортов можно было избежать.

"1 МиГ упал, причины непонятны. Слышал 2 версии, ни одну из них публиковать не буду. 1 МиГ про@бали из-за своих же непонятных, запоздалых решений и реакций, а когда поняли ошибку, уже было поздно", — говорится в сообщении.

Что известно про МиГ-29

МиГ-29 – это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Он является одним из самых известных и широко используемых боевых самолетов в мире. Основная задача МиГ-29 состоит в обеспечении воздушного превосходства над противником и защите воздушного пространства.

Истребитель вооружен авиационной пушкой калибром 30 мм, боезапас которой составляет 150 снарядов. Также на самолет можно подвесить до шести ракет класса воздух-воздух и бомб. Приблизительная стоимость одного самолета составляет более $20 млн.

Технические характеристики МиГ-29

Экипаж: 1 или 2 человека.

Максимальная скорость: 2450 км/ч на высоте 13000 м.

Боевой радиус: 700 км.

Дальность полета: 1430 км.

Дальность полета с ПТБ: 2100 км.

Практический потолок: 18 км.

Быстроподъемность: 300 м/с.

Характеристики МиГ-29. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно бомбардировщик Су-24М разбился во время выполнения задания в Хмельницкой области, погибли летчик и штурман.