У розпал сезону: як насправді виглядають окуповані курорти Азовського моря (відео)

До 2022 щороку тут відпочивали сотні тисяч людей

Наразі в Україні розпал пляжного сезону, який насправді так і не дійшов до популярних курортів Азовського моря. Усі легендарні бази, міста та селища пусті.

"Телеграф" підготував підбірку, як зараз виглядають найпопулярніші курорти. Зауважимо, що вони окуповані з 2022 року, тобто вже понад 4 роки.

Бердянськ

Саме Бердянськ вважався свого часу одним з найпопулярніших місць для відпочинку влітку. До вторгнення Росії тут зазвичай відпочивали тисячі туристі, біля моря вдень ніде було і яблуку впасти, а вночі місто перетворювалось на величезний вулик, що гудів до ранку. Але вже 4 роки вулиці Бердянська влітку порожні, пляжі поступово дичавіють та заповнюються сміттям, що добре видно на відео.

Кирилівка

Кирилівка була одним з найголовніших конкурентів Бердянська. Вона також в розпал пляжного сезону могла похвалитися сотнями тисяч туристів, які приїжджали з різних куточків України. Але зараз добре видно, що попри літню спеку та чисте море, людей на пляжі немає. Місто буквально поступово занепадає та перетворюється на розруху.

Урзуф

Чимало українців люблять Урзуф за його компактність та меншу кількість туристів. Однак це селище також було дуже популярним зі своїми санаторіями, невеликими базами. Окремо шанували в Урзуфі базу "Азову", біля якої туристи радо фотографувались. Зараз же чи не єдиними туристами у селищі є місцеві та люди з окупованих територій, але й вони не рятують ситуацію та не повертають популярність курорту.

Юріївка

Одним з маленьких, але не менш популярних курортів була до 2022 Юріївка. Зараз від купи туристів, нічних тусовок не залишилось нічого. Як видно на кадрах, пляжі фактично пусті, хоча море чисте, проте пісок з купою сміття.

Кирлівка, Бердянськ, Урзуф на карті

Додамо, в коментарях чимало людей пишуть, що таких пустих пляжів курорти Азовського моря у червні ще не бачили. Користувачі відмічають, що ні медуз, ні водоростей, ні туристів нема. Під відео з курортами наголошують:

А де туристи?

Людиииииии, де людиииииии?!

Пусто.

А де усі люди?

Даже, медузи звалили.

А де люди?

Капець, колись там яблуку ніде було впасти.

Раніше "Телеграф" показував, як у червні виглядає популярний в Криму курорт.