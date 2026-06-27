В разгар сезона: как на самом деле выглядят оккупированные курорты Азовского моря (видео)

До 2022 года ежегодно здесь отдыхали сотни тысяч человек

Сейчас в Украине разгар пляжного сезона, который так и не дошел до популярных курортов Азовского моря. Все легендарные базы, города и селения пусты.

"Телеграф" подготовил подборку, как сейчас выглядят самые популярные курорты. Заметим, что они оккупированы с 2022 года, то есть уже более 4 лет.

Бердянск

Именно Бердянск считался в свое время одним из самых популярных мест отдыха летом. До вторжения России здесь обычно отдыхали тысячи туристов, у моря днем негде было и яблоку упасть, а ночью город превращался в огромный улей, гудящий до утра. Но уже 4 года улицы Бердянска летом пустые, пляжи постепенно дичают и заполняются мусором, что хорошо видно на видео.

Кирилловка

Кирилловка была одним из самых главных конкурентов Бердянска. Она также в разгар пляжного сезона могла похвастаться сотнями тысяч туристов, приезжавших из разных уголков Украины. Но сейчас хорошо видно, что, несмотря на летнюю жару и чистое море, людей на пляже нет. Город буквально постепенно приходит в упадок и превращается в разруху.

Урзуф

Многие украинцы любят Урзуф за его компактность и меньшее количество туристов. Однако этот поселок также был очень популярен со своими санаториями, небольшими базами. Особенно любили в Урзуфе базу "Азова", возле которой туристы с радостью фотографировались. Сейчас же единственными туристами в поселке являются местные и люди с оккупированных территорий, но и они не спасают ситуацию и не возвращают популярность курорту.

Юрьевка

Одним из маленьких, но не менее популярных курортов была до 2022 года Юрьевка. Сейчас от кучи туристов, ночных тусовок не осталось ничего. Как видно на кадрах, пляжи фактически пусты, хотя море чистое, однако песок с кучей мусора.

Кирловка, Бердянск, Урзуф на карте

Добавим, в комментариях многие пишут, что таких пустых пляжей курорты Азовского моря в июне еще не видели. Пользователи отмечают, что ни медуз, ни водорослей, ни туристов нет. Под видео с курортами подчеркивают:

А где туристы?

Людиииииии, где людиииииии?!

Пусто.

А где все люди?

Даже медузы свалили.

А где люди?

Капец, когда-то яблоку негде было упасть.

Ранее "Телеграф" показывал, как в июне выглядит популярный в Крыму курорт.