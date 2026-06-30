За втрати солдатів можуть почати карати суворіше: що пропонує Безугла

Документ перебуває на етапі реєстрації

У Верховній Раді 29 червня було зареєстровано законопроєкт №15365, яким пропонується посилити відповідальність військових командирів та посадових осіб, якщо через їхні рішення чи помилки відбуваються втрати серед солдатів.

Автором відповідного документа є народний депутат Мар’яна Безугла. Згідно з карткою законопроєкту, проєкт відноситься до сфери правової політики та спрямований на посилення кримінальної відповідальності.

Проєкт було внесено на розгляд у рамках 15-ї сесії ІХ скликання Верховною Радою України. Наразі документ перебуває на етапі реєстрації та очікує на подальший розгляд у комітетах Ради.

Ініціатива торкається питань персональної відповідальності командного складу в умовах воєнних дій і може вплинути на діючу систему прийняття рішень в армії.

На своїх сторінках у соціальних мережах Мар’яна Безугла не коментувала поданий нею законопроєкт. Пояснювальної записки до документа також немає, тому нині деталі ініціативи залишаються невідомими.

Законопроєкт №15365. Скріншот: сайт Верховної Ради/"Телеграф"

Зазначимо, що раніше Мар’яна Безугла неодноразово критикувала військове керівництво, зокрема за втрати серед солдатів. Наприклад, у березні 2025 року вона коментувала загибель військовослужбовців через удари під час побудов, пов’язуючи це з помилками командування та відсутністю покарань за прийняті рішення.

"Чергова загибель військовослужбовців через приліт під час шикування. Шикування робляться щодня. Ніхто не покараний, Сирський залишається на посаді. Чого ви очікували? Поки совки при владі в ЗСУ, люди гинутимуть із-за їхньої тупості і нездатності пристосуватися до нових реалій", — писала вона.

У липні 2024 року нардеп також різко висловилася у бік головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського:

"Олександре Станіславовичу, Ви стоїте на фото в 24 бригаді, це дуже просто зрозуміти, адже біля Вас комбриг, про якого написано у відкритих джерелах. Знову паперові карти, постановка і т.д. Ви розказали їм, чому 24 бригаду, яка тримала смугу біля Торецька місяцями, раптово зняли і кинули в Часів Яр на знищення? Щоб росіяни прийшли в Торецьк? Щоб відкрити ще один активний фронт? Вам Харківщини виявилось мало? Щоб знищити одну з найстаріших бригад?", — писала вона у своєму Telegram-каналі.

До цього, у грудні 2023 року, вона писала у своїх соцмережах, що в Україні кожні п’ять хвилин гине або отримує поранення громадянин країни.

"Кожні 5 хвилин у нас поранено або вбито українського громадянина. Тим часом "в Генштабі нічого не змінюється", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Верховній Раді розкрили плани Міноборони щодо мобілізації.