За потери солдат могут начать наказывать строже: что предлагает Безуглая

Документ находится на этапе регистрации

В Верховной Раде 29 июня был зарегистрирован законопроект №15365, которым предлагается усилить ответственность военных командиров и должностных лиц, если из-за их решений или ошибок происходят потери среди солдат.

Автором соответствующего документа является народный депутат Марьяна Безуглая. Согласно карточке законопроекта, проект относится к сфере правовой политики и направлен на ужесточение уголовной ответственности.

Проект был внесен на рассмотрение в рамках 15-й сессии IX созыва Верховная Рада Украины. В настоящее время документ находится на этапе регистрации и ожидает дальнейшего рассмотрения в комитетах Рады.

Инициатива затрагивает вопросы персональной ответственности командного состава в условиях военных действий и может повлиять на действующую систему принятия решений в армии.

На своих страницах в социальных сетях Марьяна Безуглая не комментировала поданный ею законопроект. Пояснительной записки к документу также не имеется, потому в настоящее время детали инициативы остаются неизвестными.

Законопроект №15365. Скриншот: сайт Верховной Рады / "Телеграф"

Отметим, что ранее Марьяна Безуглая неоднократно критиковала военное руководство, в том числе, за потери среди солдат. Например, в марте 2025 года она комментировала гибель военнослужащих из-за ударов во время построений, связывая это с ошибками командования и отсутствием наказаний за принятые решения.

"Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение производится каждый день. Никто не наказан, Сырский остается в должности. Чего вы ожидали? Пока совки у власти в ВСУ, люди будут гибнуть из-за их тупости и неспособности приспособиться к новым реалиям", — писала она.

В июле 2024 года нардеп также резко высказалась в сторону главнокомандующего ВСУ Александра Сырского:

"Александр Станиславович, Вы стоите на фото в 24 бригаде, это очень просто понять, ведь возле Вас комбриг, о котором написано в открытых источниках. Снова бумажные карты, постановка и т.д. Вы рассказали им, почему 24 бригаду, державшую полосу возле Торецка месяцами, внезапно сняли и бросили во Времен Яр на уничтожение? Чтобы россияне пришли в Торецк? Чтобы открыть еще один активный фронт? Вам Харьковщины оказалось мало? Чтобы уничтожить одну из старейших бригад?", — писала она в своем Telegram-канале.

До этого, в декабре 2023 года, она писала в своих соцсетях, что в Украине каждый пять минут погибает или получает ранение гражданин страны.

"Каждые 5 минут у нас ранен или убит украинский гражданин. Тем временем "в Генштабе ничего не меняется", — говорилось в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховной Раде раскрыли планы Минобороны по мобилизации.