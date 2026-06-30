Син бізнесмена працював у ДБР, невістка — суддя: хто стоїть за нелегальною нафтобазою в Києві

Суд, де працює родичка Лужецького, раніше зняв арешт з іншого його майна

У Києві викрили роботу незаконної нафтобази, що працювала без дозволів в промзоні на території, яка належить місту. Майно, яке арештували на території підпільної нафтобази, належить відомому бізнесмену зі Львова Олегу Лужецькому — його син донедавна працював в ДБР, а невістка працює суддею саме в тому суді Києва, де розглядався арешт майна.

Детально читайте в матеріалі "Телеграфа": У Києві накрили підпільну нафтобазу: вона пов’язана з суддею та працівником ДБР

Олег Лужецький має двох синів – Івана та Романа. Перший займається бізнесом з батьком, а другий до 15 травня 2026-го працював у ТУ ДБР у Львові.

Крім того, дружина Івана Лужецького працює суддею Дарницького райсуду Києва. Саме цей суд розглядав клопотання про накладення арешту на майно Олега Лужецького.

Суддя Лужецька. Фото: ВРП

А у 2024-му Дарницький райсуд зняв арешт із майна іншої компанії Олега Лужецького – "ЛВ Центр". Як йдеться у матеріалах справи №753/7279/21, приміщення, яке належить "ЛВ Центр", могло бути оформлене за підробленими документами.

"У клопотанні про арешт майна прокурор посилався на те, що державна реєстрація змін до права власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Гоголівська, 37/2 загальною площею 292 кв.м, здійснена на підставі підроблених документів", – вказано в матеріалах справи.

Дарницький райсуд задовольнив клопотання представника "ЛВ Центр" і зняв арешт з їхньої нерухомості. Не виключено, що незабаром цей самий суд аналогічно зніме арешт і з майна інших компаній Лужецького – "Оболонь Естейт" та "Будівельної компанії Фемос".

Прямих доказів того, що суддя Дарницького райсуду Олена Лужецька якимось чином допомагала компанії свого тестя, немає. Однак ситуація створює значний ризик конфлікту інтересів. Навіть за умови, що справу розглядає не сама Лужецька, а її колеги.

Судді охоче допомагають один одному і підтвердження цього є у професійній історії самої Лужецької. У 2018-му Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягнула її до відповідальності за затягування розгляду справи судді Київського апеляційного суду Олександра Коцюрби (водіння у стані алкогольного сп'яніння). Лужецька перенесла розгляд, строки притягнення були порушені, і Коцюрба уникнув покарання.

Суддя перенесла розгляд справи на вересень нібито відпустку адвоката свого колеги, навіть не перевіривши документи (у справі не було жодних доказів, що той дійсно йде у відпустку). Ба більше, цей адвокат з'явився для ознайомлення з матеріалами справи лише 6 вересня – за день до фінального засідання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сини люстрованого експодатківця з Донеччини стали власниками елітного житла у Києві.