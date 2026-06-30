Сын бизнесмена работал в ГБР, невестка — судья: кто стоит за нелегальной нефтебазой в Киеве

Суд, где работает родственница Лужецкого, ранее снял арест с другого его имущества

В Киеве разоблачили работу незаконной нефтебазы, работавшей без разрешений в промзоне на территории, принадлежащей городу. Имущество, арестованное на территории подпольной нефтебазы, принадлежит известному бизнесмену из Львова Олегу Лужецкому — его сын до недавнего времени работал в ГБР, а невестка работает судьей именно в том суде Киева, где рассматривался арест имущества.

Подробно читайте в материале "Телеграф": В Киеве накрыли подпольную нефтебазу: она связана с судьей и работником ГБР

У Олега Лужецкого двое сыновей – Иван и Роман. Первый занимается бизнесом с отцом, а второй до 15 мая 2026 года работал в ТУ ГБР во Львове.

Кроме того, жена Ивана Лужецкого работает судьей Дарницкого райсуда Киева. Именно этот суд рассматривал ходатайство о наложении ареста на имущество Олега Лужецкого.

Судья Лужецкая. Фото: ВРП

А в 2024 Дарницкий райсуд снял арест с имущества другой компании Олега Лужецкого — "ЛВ Центр". Как говорится в материалах дела №753/7279/21, принадлежащее "ЛВ Центр" помещение могло быть оформлено по поддельным документам.

"В ходатайстве об аресте имущества прокурор ссылался на то, что государственная регистрация изменений к праву собственности на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Киев, улица Гоголевская, 37/2 общей площадью 292 кв.м, осуществлена на основании поддельных документов", – указано в материалах дела.

Дарницкий райсуд удовлетворил ходатайство представителя "ЛВ Центр" и снял арест с их недвижимости. Не исключено, что вскоре этот же суд аналогично снимет арест и с имущества других компаний Лужецкого – "Оболонь Эстейт" и "Строительная компания Фемос".

Прямых доказательств того, что судья Дарницкого райсуда Елена Лужецкая как-то помогала компании своего тестя, нет. Однако ситуация создает существенный риск конфликта интересов. Даже при условии, что дело рассматривает не сама Лужецкая, а ее коллеги.

Судьи охотно помогают друг другу и подтверждение тому есть в профессиональной истории самой Лужецкой. В 2018-м Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия привлекла его к ответственности за затягивание рассмотрения дела судьи Киевского апелляционного суда Александра Коцюрбы (вождение в состоянии алкогольного опьянения). Лужецкая перенесла разбирательство, сроки притяжения были нарушены, и Коцюрба избежал наказания.

Судья перенесла рассмотрение дела на сентябрь якобы отпуск адвоката своего коллеги, даже не проверив документы (в деле не было никаких доказательств, что тот действительно уходит в отпуск). Более того, этот адвокат явился для ознакомления с материалами дела только 6 сентября – за день до финального заседания.

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