У молоці можна знайти крейду і навіть пральний порошок: як потрапляє у продукт

Такі добавки знаходять під час контролю якості

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Дедалі більше переробних підприємств припиняють співпрацю з приватними господарствами через проблеми з якістю молока. Під час перевірок у сировині іноді знаходять сторонні добавки — від крейди до прального порошку, якими недобросовісні продавці намагаються приховати розбавлення чи несвіжість продукту.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "В Україні масово зникають корови: що буде з цінами на молоко, сир і м’ясо вже восени".

"Переробники все частіше відмовляються працювати з населенням через нестабільну якість сировини. У молоці від приватних господарств іноді виявляють сторонні домішки – від крейди до прального порошку, якими намагаються приховати розведення або псування продукту", – йдеться у статті.

Які речовини та навіщо можуть додавати в молоко

Варто зазначити, що такі добавки майже ніколи не роблять молоко кращим. Їх використовують, щоб приховати проблеми, які виникли після розведення водою, неправильного зберігання чи початку скисання.

Ось найпоширеніші домішки та їх призначення:

Крейда (карбонат кальцію) — додають, щоб знизити кислотність молока. Якщо продукт починає скисати, то його кислотність зростає. Крейда частково нейтралізує кислоти та створює враження, що молоко свіже.

Сода (гідрокарбонат натрію) — виконує ту ж функцію, що і крейда, але діє ефективніше. Це одна з найвідоміших фальсифікацій: сода уповільнює ріст кислотності та дозволяє довше приховувати початок псування.

Пральний порошок або миючі засоби — їх не додають заради смаку чи збереження. Невеликі кількості можуть використовуватися для утворення стійкішої піни та створення видимості нормальної жирності після розведення водою. Іноді порошок потрапляє у молоко випадково через погано промиту тару, але якщо йдеться саме про фальсифікацію, то його можуть додавати навмисно у дуже малих кількостях.

Крохмаль чи борошно – підвищують щільність молока після розведення водою. Оскільки вода знижує вміст сухих речовин, крохмаль допомагає частково відновити цей показник.

Цукор — може трохи підвищувати щільність і маскувати присмак скисання, що починається.

Поварена сіль — також збільшує щільність і іноді використовується для коригування показань деяких методів контролю якості.

Чому це взагалі роблять? Якщо молоко розбавити водою, переробники швидко виявлять зниження густини, білка та жиру. Тому недобросовісні продавці намагаються "підігнати" окремі показники під норму за допомогою дешевих добавок. Сучасні молокозаводи перевіряють не тільки жирність, але й кислотність, щільність, наявність речовин, що інгібують, антибіотиків, миючих засобів, тому такі способи обману виявляються все частіше.

Нагадаємо, багато покупців вважають, що чим жовтіше вершкове масло, тим воно натуральніше і смачніше. Насправді це поширений міф.