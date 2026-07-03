Лишилося менше 40 днів: хто може втратити бронювання і як цього уникнути

Невдовзі має з'явитися можливість подання оновленої інформації через портал "Дія"

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Підприємства, які можуть бронювати працівників, мають протягом 38 днів подати документи для підтвердження відповідності новим критеріям. 3 липня опубліковано постанову Кабміну № 862, яка запроваджує суттєві зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних.

Як повідомляє Судово-юридична газета, підприємства мають підтвердити статус критично важливих до 10 серпня. При цьому, усі чинні зараз рішення про визнання підприємств критично важливими залишатимуться чинними лише протягом строку, на який вони були видані, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Якщо підприємство не підтвердить свій статус до 10 серпня або виявиться, що воно більше не відповідає критеріям (наприклад, через низьку зарплату), усі чинні відстрочки працівників будуть автоматично анульовані з 1 вересня 2026 року.

Нові правила бронювання. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Що робити, щоб не втратити право бронювати своїх працівників

Щоб не втратити цей статус та зберегти бронювання для своїх співробітників, підприємства зобов’язані до 10 серпня 2026 року подати документи для підтвердження відповідності встановленим критеріям (3 розміри мінімальної заробітної плати).

Необхідно надати:

довідку про розмір нарахованої середньої заробітної плати працівників за останній календарний місяць;

податковий розрахунок сум доходу (ЄСВ/ПДФО) за цей же період.

Важливо, що оскільки необхідно надати довідку про середню заробітну плату та податковий розрахунок (звітність з ЄСВ/ПДФО) за останній календарний місяць, заробітна плата, що відповідає встановленим критеріям, має бути нарахована за липень 2026 року. Тобто до 10 серпня вже має бути не лише нарахована зарплата за липень, а й сформований податковий розрахунок за цей місяць, який подається разом із довідкою для підтвердження відповідності критеріям.

Мінцифри отримало доручення протягом 14 робочих днів забезпечити технічну можливість подання оновленої інформації через портал "Дія". Державні органи зможуть у режимі реального часу перевіряти відомості про заброньованих та виявляти порушення.

Зміна правил бронювання — що відомо

Планка критеріїв для підприємств, які мають право отримати статус критично важливих та бронювати працівників, була піднята в рази. Що змінилося:

підприємства мають виплачувати середню зарплату вище середньої по країні: для компаній від 50 працівників — удвічі, від 20 працівників і представництв нерезидентів — утричі

для аграрних підприємств мінімальну площу землі збільшили з 500 до 1000 га, а річний дохід — з 20 до 40 млн грн

для лісгоспів вимоги до площі зросли у п'ять разів — з 500 до 2500 га. Також запровадили мінімальний річний дохід у 10 млн грн

для бізнесу, що працює у трьох і більше областях, обов'язковими стали штат від 10 працівників і сплата податків та ЄСВ не менше 24 тис. грн у кожній області за останні три місяці.

Нагадаємо, поінформоване джерело в уряді розповіло "Телеграфу", що зміни в правилах бронювання, які нещодавно прийняли в Мінекономіки, були пролобійовані військовими, адже кількість заброньованих перевищила кількість мобілізованих у силах оборони України: Нові правила бронювання: влада прибирає "схеми", а військові тиснуть